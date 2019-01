"Water? Ceai? Tea? O fata?!" :)) Contra a facut show la meciul lui Dinamo! Cum a incercat sa-l "corupa" pe arbitru

Contra a avut ce sa vada la amicalul lui Dinamo.

Jucatorii lui Rednic au facut cel mai bun meci din 2019 si au batut-o pe FK Liepaja cu 3-2. Contra s-a simtit in largul sau alaturi de fosta sa echipa. La pauza, selectionerul a incercat sa se puna bine cu arbitrul turc. :) S-a asigurat ca are toate conditiile de 'refacere' inaintea reprizei secunde. "Water? Tea? A girl?" - l-a intrebat Contra in gluma. Arbitrul a parut tentat, dar a refuzat, in final, propunerea. :)