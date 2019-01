"Steaua nu mai face prostii!" Becali, reactie dura dupa ce a aflat suma ceruta pentru Fortes: "S-au laudat ca rup contractul!"

Gaz Metan vrea ca FCSB sa plateasca 30.000 de euro pentru Fortes acum, iar in vara alte 300.000 de euro.

FCSB si-ar dori ca cei 300.000 de euro sa fie o plata optionala in vara. Gigi Becali a reactionat destul de dur dupa ce a auzit pretentiile ardelenilor exprimate de Arcadie Zaporojan, unul dintre impresarii lui Fortes.



"Eu am negociat cu Gaz Metan. Am vorbit cu Edi si mi-a spus 'nea Gigi, o propun in consiliu si iti dau un răspuns'. Directorii de acolo au spus 'da' pentru 30.000 imprumut si 300.000 optiunea de cumparare. Ne-am inteles, 30.000 imprumut, 300.000 optiunea de cumparare. Am aflat eu din barfe ca ei s-au laudat ca rup contractul. El spunea (n.red. - Arcadie Zaporojan) ca nu-i face onoare Stelei suma de 30.000 de euro. Pai nu, ca Steaua nu mai face prostii", a declarat Gigi Becali la DigiSport.