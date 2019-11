"Ai atras razboaie in loc sa aplanezi!" Acuzatii INCREDIBILE la adresa lui Contra in saptamana nationalei! Reactie oficiala: "Sunt surprins si eu!"

Gazeta Sporturilor a dezvaluit o presupusa discutie dintre Mihai Stoichita si Cosmin Contra.

Selectionerul ar fi fost acuzat de seful Comisiei Tehnice pentru scandalurile tot mai multe din ultimul timp. "Ai atras razboaie in loc sa aplanezi", i-ar fi spus Stoichita lui Contra, conform GSP. Stoichita e surprins de materialul fabricat de Gazeta.

"Sunt surprins, nu stiu ce dialog am avut eu cu Cosmin. Daca as avea ceva sa-i reprosez, nu mi-ar fi frica sa o fac. Acest dialog chiar ma surprinde, ma duc sa citesc si eu randurile astea. Ma mir! Aseara am stat cu el de vorba! Am vazut si discutia cu Radu... Nu a existat niciun conflict, nicio stare conflictuala macar. Eu sunt bucuros daca Radu e suparat ca nu joaca. Mai rau ar fi daca n-ar fi suparat. Decizia apartine antrenorului. El poate sa decida in baza unor motive rationale. Daca ar fi sa ma iau la fiecare ca e nemultumit, atunci ce facem? 11 jucatori joaca, 11 nu joaca. Ar fi 11 stari conflictuale! Cum ar fi treaba asta? Cum ar fi sa facem din fiecare stare de rezerva o stare conflictuala. E o alegere logica, la fel ca in fiecare lucru pe care il faci. Vedem daca e inspirata sau neinspirata decizia lui Contra. Ajungem intr-o stare de can-can, nu de fotbal!", a spus Stoichita la PRO X.