Ultimele informatii din Suedia: Zlatan tulbura apele inaintea meciului cu Romania, iar mai multi jucatori sunt accidentati

Dezvaluirile singurului roman care antreneaza in Suedia.

Dacian Dacin este singurul antrenor roman care pregateste o echipa din Suedia. El a dezvaluit care sunt ultimele informatii din tabara adversarei pe care „tricolorii” o vor intalni vineri, de la 21.45, in direct la PRO TV.

„Suedia are cateva probleme de lot. Spre exemplu, Lindelof acuza, dupa ultimul meci a lui Manchester United, dureri la spate si la picior (o lovitura la degetul mare de la picior), insa ei zic ca poate juca. Pierre Bengtsson, Pontus Jansson si Karl-Johan Johansson, nu au facut ieri antrenament normal, ci doar cu preparatorul fizic. Bengtson de altfel nu a jucat ultimul meci a lui FC Copenhaga, acuzand probleme la sold. Jansson s-a oprit in timpul antrenamentului datorita unei lovituri la picior, a revenit bandajat, dar nu a mai participat la antrenament.

In privinta lotului, Marcus Berg si-a anuntat dupa aceasta campanie retragerea. Suedezii au convocat doi jucatori noi la nationala, pe extrema dreapta Dejan Kulusevski (19 ani), dupa evolutiile foarte bune de la Parma, si mijlocasul ofensiv Matias Svanberg (20 ani) de la Bologna. Din ce speculati se fac aici, cred ca Alexander Isak de la Real Sociedad va intra din primul minut in atac.

Ei au anumite probleme cu Emil Fosberg, dupa meciul tur dintre Suedia si Romania, cand a avut loc un conflict cu antrenorul din cauza faptului ca l-a schimbat in ultimele 20 minute. In ultima perioada, au avut loc contre destule de tari intre Zlatan Ibrahimovici si Janne Andersson, antrenorul principal, vis-a-vis de neconvocarea lui la lot, dar si de lucruri mai serioase. Ca fapt divers, pentru aplanarea conflictului federatia suedeza a ridicat in Malmo statuia cu Zlatan pentru a mai ’indulci’ relatiile dintre Zlatan si federatia suedeza, insa Zlatan l-a acuzat destul de vehement pe antrenor in interviurile acordate SportExpressens si Aftonbladet, ca marginalizeaza deliberat ’jucatorii cu parinti imigranti’, in conditiile in care peste 20% din populatia tarii ar avea origine straina, si a vorbit totodata despre rasismul din fotbal.

Antrenorul lor a spus pentru presa de aici ca Romania e foarte buna pe teren propriu si a dat exemplul meciului cu Norvegia, unde am fost egalati in minutele de prelungire, iar cu Spania am fi putut egala pe finalul meciului. De asemenea, a spus ca Romania e buna pe contraatact si are jucatori tehnici. A explicat ca nu o sa joace la egal, ci vor incerca sa atace, astfel incat sa nu repete ce s-a intamplat in tur, pe final de partida, cand pasivitatea ii putea costa victoria.

Inaintea partidei tur din Suedia, am zis ca vom pierde daca nu facem o analiza corecta, acum pot sa spun ca avem prima sansa vineri sa castigam, insa, din pacate, avem sansa a doua la calificarea. Drept dovada sta faptul ca ei si-au facut deja echipamentul pentru Euro 2020. Sper ca domnul Contra sa gaseasca solutia pentru ambele meciuri, pentru ca nu doar cel de vineri este capital, ci si cel cu Spania. Eu zic ca, jucand cu mult curaj si facand presing avansat din minutul 1 pana in minutul 95, putem scoate cele trei puncte vitale. In ultima saptamana nu s-a mai vorbit de manifestari rasiste in privinta meciului cu Romania. Sper ca si suporterii sa sustina echipa pe toata perioada partidei si sa fi luat exemplu de la suporterii ’juniori’ prezenti la meciul cu Norvegia si sa dea bucuria si energia pozitiva necesara jucatorilor sa lupte pentru toti romanii. Hai Romania!”, a declarat Dacin pentru Sport.ro.

Cine e Dacian Dacin: a jucat cu Deac si Papp, iar acum antreneaza in Suedia

In Romania, Dacin a terminat Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii "Bogdan Voda" din Baia Mare. El este casatorit din 2013 cu Krisztina Dacin, fosta Krisztina Klocza, care a jucat handbal la HCM Baia Mare si HC Zalau. Cei doi au impreuna o fetita pe nume Glorya Maria. El a evoluat la FC Baia Mare, a mai fost legitimat si la CFR Cluj, dar a jucat doar pentru Unirea Dej, in Ligile 2 si 3, pentru ca exista un parteneriat intre cluburi. A fost monitorizat de CFR Cluj, cu care s-a pregatit o saptamana pe vremea cand antrenor era Cristiano Bergodi. Dupa 1 an, a revenit la FC Baia Mare si apoi a jucat si a promovat cu Somesul Ileanda (Salaj) din Liga 4 in Liga 3. Ulterior, a plecat in Ungaria la Kisvarda FC, cu care a promovat in Liga 3, clubul evoluand acum in prima divizie.

In vara lui 2011, Dacian Dacin a venit in Suedia, impreuna cu sotia mea. Ei au avut mai multe oferte din Ungaria inainte sa ajunga in Suedia, el sa raman la Kisvarda, iar Kriszina sa joace la Debrecen. Puteau sa mearga si in Spania sau Franta, insa au ales Suedia si au ramas aici 8 ani. El a jucat, intre 2011 si 2014, la echipa Bodens BK, unde a si inceput in paralel sa antreneze o echipa de juniori cu care a castigat, in 2014, un turneu renumit in zona Norbotten. Dupa acel turneu a fost desemnat antrenorul anului in cadrul clubului si asa a inceput aventura sa ca antrenor.

In 2015, a acceptat oferta sa fie antrenor principal / jucator la Skogsa IF, in Liga 5, unde a terminat pe locul 5 si a fost votat cel mai bun jucator din campionat. In sezonul 2017-2018, a revenit la clubul Bodens BK ca antrenor secund la echipa de seniori si antrenor principal la U17. Din decembrie 2018, este antrenor principal la Harnosand FF, unde activeaza si un jucator roman pe care l-a ajutat sa ajunga aici in 2014, Adrian Borostean, cu care a jucat impreuna la Unirea Dej, in perioada in care erau acolo Paul Papp si Ciprian Deac.