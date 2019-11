BREAKING NEWS: Caz IREAL in ROMANIA! Baciu a fost LUAT de pe banca de trupele speciale in timpul meciului!!!! EXCLUSIV

Nebunie la Snagov - Turris! Antrenorul echipei din Turnu Magurele, Marius Baciu, a fost luat pe sus de fortele speciale ale Politiei la finalul partidei.

Baciu a iesit pe teren in repriza a doua, dar n-a mai dat indicatii, asa cum facuse in prima parte a meciului. Dupa jocul disputat in Colentina, pe stadionul lui Juventus, Baciu a fost bagat intr-o incapere si audiat de trupele speciale! Fostul capitan al Stelei a fost apoi retinut de politisti!

Conform surselor www.sport.ro, Baciu are calitatea de suspect intr-un dosar care vizeaza infractiuni economice. Antrenorul e acum audiat la Parchetul Capitalei!

Turris Turnu Magurele, echipa unde antreneaza acum Baciu, e controlata de familia Dragnea. Fiul fostului lider PSD Liviu Dragnea, Valentin, e patronul clublui. Baciu a fost numit antrenor la Turris acum doua saptamani, dupa ce Florin Bratu si-a dat demisia.