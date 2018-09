Hagi, declaratia serii dupa ce a marcat un super gol din corner: "Din prima repriza m-am gandit sa dau din corner, dar am asteptat vantul!"

Romania Under 21 a obtinut o victorie foarte importanta cu Bosnia si este la un pas de calificarea la turneul final din Italia.

Ianis Hagi a fost eroul echipei lui Radoi dupa ce a inscris golul care a adus linistea la Ovidiu. Jucatorul Viitorului a marcat direct din corner in repriza secunda.

Acesta a oferit declaratia serii dupa partida:



"Din prima repriza m-am gandit sa dau la poarta din corner, dar am asteptat vantul. In repriza secunda am stiut ca vantul e de partea mea", a spus Ianis Hagi dupa 2-0 cu Bosnia.

Acesta recunoaste ca i-au iesit astfel de ececutii si la antrenament, dar este o chestiune de moment.

"Mi-a iesit si la antrenament, dar e o chestiune de instinct si de inspiratie. Mi-am ascultat instinctul".

Romania este favorita la locul 1 in grupa dupa aceasta victorie. Pentru lotul antrenat de Radoi urmeaza alte doua meciuri pe teren propriu. Cu Tara Galilor la Cluj si cu Luxemburg la Voluntari.