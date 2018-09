ROMANIA U21 - BOSNIA U21, LIVE PROX ORA 19:00 | Meci istoric pentru Romania! Radoi poate duce tineretul la EURO dupa 20 de ani! Echipa probabila

Romania - Bosnia, calificari EURO U21, este in direct la PROX de la ora 19:00. Toate fazele video sunt pe www.sport.ro!

Nationala de tineret are o sansa uriasa de a juca primul turneu final la EURO dupa 20 de ani! Neinvinsa pana acum in grupa de calificare, nationala are nevoie de un egal pentru a ramane favorita la calificare, dar o victorie ar apropia si mai mult echipa U21 de turneul final organizat de Italia.

Mirel Radoi are insa probleme de lot la partida de azi cu Bosnia de la Ovidiu. Nedelcu, Nedelcearu si Andrei Ivan sunt suspendati, astfel ca selectionerul este nevoit sa improvizeze.

Oaida sau Morutan e marea dilema a lui Radoi inaintea partidei. Unul dintre ei trebuie sa-i ia locul lui Nedelcu in linia de mijloc in aceasta seara. Morutan revine si el dupa o suspendare. In locul lui Nedelcearu va intra cel mai probabil Rus, in timp ce Petre va juca in atac in locul lui Andrei Ivan.



In aceste conditii, asa arata echipa probabila a Romaniei:

Radu - Boboc, Pascanu, Ad.Rus, Fl.Stefan - Cicaldau, Morutan (Oaida) - Fl.Coman, I.Hagi, D.Man - Ad.Petre

Nationala U21 a Romaniei n-a mai jucat la EURO din 1998, de la turneul organizat chiar de tara noastra. Lotul nostru era format atunci din jucatori ce aveau sa formeze ani de-a randul nationala de seniori a Romaniei, dar si un selectioner ce urma sa conduca echipa nationala in trei mandate.

Lotul Romaniei U21 la EURO 1998

Bogdan Lobont, Cosmin Contra, Iulian Miu, Adrian Iencsi, Erik Lincar, Mihai Tararache, Florentin Petre, Catalin Hildan, Ionel Danciulescu, ionut Lutu, Cronel Frasineanu, Tiberiu Lung, Eugen Trica, Catalin Lita, Catalin Munteanu, Laurentiu Reghecampf, Robert Vancea, Adrian Mihalcea, Marius Iordache, Cristian Ciocoiu



Romania mai are de jucat cu Tara Galilor si Liechtenstein acasa in ultimele partide din grupe.



Azi se mai joaca:

Tara Galilor - Portugalia

Elvetia - Liechtenstein

Clasamentul grupei 8:

1 Bosnia 18p (8 meciuri)

2 Romania 15p (7 meciuri)

3 Portugalia 13p (7 meciuri)

4 Tara Galilor 10p (7 mecuri)

5 Elvetia 7p (8 meciuri)

6 Liechtenstein 0p (7 meciuri)

ROMANIA U21 - BOSNIA U21 E LA PROX DE LA ORA 19:00! Toate fazele video sunt pe www.sport.ro!