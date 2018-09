CE GOOOOL! CE BIJUTERIE! Ianis l-a facut mandru pe tatal sau: GOL DIRECT DIN CORNER cu Bosnia | VIDEO

Romania U21 este in proportie de 99% calificata la Campionatul European de anul viitor.

Nationala de tineret a castigat meciul de pe teren propriu cu Bosnia, scor 2-0. Ianis Hagi a reusit sa inscrie un gol absolut fabulos. Fiul "Regelui" a marcat in minutul 70 direct din corner, un gol fabulos care a asigurat victoria Romaniei la Ovidiu.



Gica Hagi a fost in tribune si si-a aplaudat fiul dupa aceasta executie.



Romania lui Radoi mai are de jucat cu Tara Galilor si Liechtenstein, ambele partide pe teren propriu, si mai are nevoie de patru puncte pentru o calificare matematica.