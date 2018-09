Petre explica GOLUL FABULOS marcat in poarta Bosniei: "Nu stiu ce s-a vazut la TV, dar eu am atins mingea!" Ce s-a intamplat in vestiar imediat dupa meci

Romania este la doar un pas de calificarea la EURO 2019. O calificare pe care nationala de tineret o asteapta din 1998.

Nationala condusa de Radoi a castigat si partida cu Bosnia, scor 2-0, si este in proportie foarte mare calificata la turneul final de anul viitor. "Tricolorii mici" au marcat un gol mai frumos ca altul in aceasta partida. Mai intai, Adrian Petre a inscris incredibil cu calcaiul, apoi Ianis Hagi a marcat direct din corner.

Petre spune ca partidele ramase de jucat, cele cu Tara Galilor si Liechtenstein, vor fi tratate cu maxima seriozitate.

"E un sentiment foarte placut pentru ca am reusit sa castigam acest meci important. Stiam ca e sansa noasta de a merge la EURO. Eu simt ca eu am dat golul. Nu stiu ce s-a vazut la TV, dar eu am atins mingea. Mai avem doua meciuri foarte importante, nu tratam niciun meci cu superficialitate, nu ne gandim deja la calificare. E o sarbatoare foarte mare in vestiar. Inca nu a apucat sa vorbeasca dansul (n.red. Mirel Radoi). Publicul a fost al 12-lea jucator, suntem onorati sa jucam aici. Ianis e un jucator cu calitate, ne intelegem foarte bine", a declarat Adrian Petre pentru ProTV.