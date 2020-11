Propunere directa catre Mirel Radoi! Ce jucator trebuie sa ajunga la echipa nationala: "Are dribling, sut, calitate fizica, simt tactic"

Gaz Metan a castigat cu 3-1, in fata lui UTA Arad, in ultimul meci al etapei a zecea din Liga 1.

De cand echipa a fost preluata de portughezul Jorge Costa, Gaz Metan s-a schimbat si traverseaza o perioada buna in Liga 1. Pentru medieseni, Dumitru Cardoso a marcat o dubla, iar Ronaldo Deaconu a punctat si el din nou. Vlad Morar a inscris unicul gol al aradenilor. Cornel Dinu a fost impresionat de schimabrea echipei din Medias o data cu venirea antrenorului portughez si l-a remarcat pe autorul dublei, Dumitru Cardoso, pe care l-a propus la echipa nationala.

"Asa cum a fost de necrutator ca jucator, asa pare si ca antrenor. Jorge Costa a reusit sa dea aceeasi atitudine de joc si baietilor sai. Se vede ca necrutatorul din teren care a fost Costa este la fel si pe banca. Sa vedem cat va dura.

Sa ne aducem aminte, ca acum un an de zile, ne gandeam ca este o solutie pentru echipa nationala. Cardoso mi se pare un jucator complet, de calitate fizica, un fotbalist de atac, cu multe calitati. Are dribling, sut, calitate fizica, simt tactic. Se vede ca intre ratiune si executie exista o legatura. O combinatie interesanta intre Dumitru, mare Sfant, si Cardoso, probabil dupa tata. Daca tot ne gandim la jucatori naturalizati, nu stiu exact care e situatia lui, dar daca are si cetatenie, cred ca merita luat in calcul si Mitica Cardoso", a declarat Cornel Dinu pentru TelekomSport.

UTA este pe locul 7 in clasament cu 14 puncte dupa 10 etape jucate. Gaz Metan se afla pe pozitia a noua, la un singur punct distanta de aradeni.