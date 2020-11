"Ianis era convocat la echipa mare, dar Mutu a spus ca are nevoie de el!" Cum a explicat Radoi "retrogradarea" lui Hagi la echipa de tineret

Ianis Hagi nu a mai fost convocat de Mirel Radoi pentru meciurile Romaniei din noiembrie.

In schimb, fotbalistul lui Rangers va juca pentru echipa nationala de tineret. Intrebat de ce nu a mai ajuns Ianis la echipa mare, Mirel Radoi a explicat ca Adrian Mutu l-a inclus pe mijlocas in planul sau tactic, cei doi selectioneri hotarand sa isi imparta jucatorii pentru meciurile din aceasta luna.

"Noi, la nivel de seniori, nu l-am antrenat pe Dennis Man. Trebuie sa cunoasca si el principiile pe care le avem aici, chiar daca pe o parte le stie de la echipa de tineret. Trebuie sa vada cum ne desfasuram si la nivel de seniori. In plus, Ianis era convocat si el la echipa mare, daca Adi Mutu spunea ca nu are nevoie de el, in momentul de fata si Ianis ar fi fost la echipa mare.

Dennis, nefiind prezent cu noi aici pana acum, era normal sa vina. Nu doar datorita evolutiilor pe care le-a avut la nivel de Liga 1, dar nestiind ce se lucreaza la echipa mare, trebuia sa vada ce se intampla. Repet, daca Ianis nu era inclus in planul tactic al lui Adi Mutu, era prezent la echipa mare", a declarat Mirel Radoi la conferinta de presa dinaintea partidelor din noiembrie.

Echipa nationala a Romaniei infrunta Belarus (miercuri, de la ora 19:00), Norvegia (pe 15 noiembrie, de la ora 21:45) si Irlanda de Nord (pe 18 noiembrie, de la ora 21:45), IN DIRECT pe PRO X, PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Echipa U21 se va duela pe 17 noiembrie, de la ora 20:30, cu Danemarca, intr-un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul European. Partida va fi transmisa IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.