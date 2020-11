Cardoso a facut spectacol cu UTA si vrea la NATIONALA! Asteapta telefonul lui Radoi dupa ce a reusit o DUBLA: "Normal ca ma gandesc!"

Dumitru Cardoso a inscris doua goluri in partida UTA Arad 1-3 Gaz Metan.

Dumitru Cardoso este al treilea marcator al Ligii 1 dupa dubla din aceasta seara, fiind intrecut doar de vedetele de la FCSB, Man si Tanase.

Intrebat daca si-ar dori sa fie convocat la echipa nationala a Romaniei, Cardoso nu a stat pe ganduri si a raspuns clar:

"Normal ca ma gandesc la echipa nationala. Poate nu a ajuns momentul, dar muncesc pentru asta!", a spus Carodoso, la Digi Sport, dupa victoria cu UTA Arad.

Cardoso si-a inceput cariera la juniorii lui Empoli, in Italia, dupa care a fost transferat de Napoli. 12 meciuri a prins in echipa mare a napoletanilor, fiind mai mult imprumutat pe parcursul celor 7 ani petrecut la club.

Gaz Metan l-a transferat in vara lui 2019, de la Livorno, iar Cardoso si-a pus amprenta rapid asupra fotbalului din Liga 1.

Atacantul se afla in vederile lui Mirel Radoi. Selectionerul declara in urma cu un an ca se gandeste la naturalizarea lui Cardoso:

"Sunt doi jucatori straini pe care i-as putea identifica in momentul de fata ca jucatori care ar putea fi naturalizati, Omrani si Cardoso. Sunt jucatorii care mie imi plac si o sa avem o discutie la nivel de Federatie", spunea Mirel Radoi, in luna noiembrie a anului trecut.