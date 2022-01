A picat varianta Boloni? Mașina lui Edi Iordănescu, surprinsă în parcarea Federației Române de Fotbal

După încheierea campaniei de calificare pentru Mondialul din 2022, contractul lui Mirel Rădoi la naționala României a expirat, iar selecționata a rămas fără tehnician.

Oficialii Federației Române de Fotbal au purtat discuții cu mai mulți antrenori români, dar până acum s-au lovit doar de refuzuri. Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu au fost primii trei abordați de Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, însă nu s-a concretizat nici una dintre aceste variante, din diferite motive.

Laszlo Boloni, negocieri fără răspuns cu FRF

Experimentatul antrenor a purtat mai multe discuții cu Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu, iar săptămâna trecută a venit la București pentru negocierile finale. Cu toate acestea, Boloni nu a oferit niciun răspuns până în prezent, iar Federația ar lua din nou în calcul variantele Edi Iordănescu și Adrian Mutu.

Boloni a anunțat, joia trecută, că va oferi un răspuns final în 4-5 zile, dezvăluind că nu a ajuns încă la o înțelegere cu FRF.

Edi Iordănescu, la sediul FRF?

Reporterii PRO TV/www.sport.ro au surprins în această după-amiază mașina lui Edi Iordănescu în parcarea Federației Române de Fotbal, fără a exista informații suplimentare despre ceea ce s-a întâmplat în spatele ușilor.

"Am ajuns la maturitatea necesară să-mi înțeleg statutul. Cum am mai spus, înțeleg faptul că în momentul de față sunt anumiți antrenori cu ani mulți de antrenorat, cu performanțe. Orice antrenor își dorește ca acolo unde merge să fie prima opțiune. Din ce știu eu, unde am fost până acum, am fost prima opțiune.

Acum, dacă ar fi o discuție în perioada următoare, cu siguranță că mi-ar fi plăcut să fiu eu o primă variantă, dar când vine vorba de echipa națională, aș putea să-mi pun sentimentele și orgoliile în plan secund și să arăt disponibilitate pentru o discuție. Situația nu e ușoară pentru că am o ofertă concretă în străinătate. N-aș putea spune că există un acord, dar sunt destul de avansate lucrurile și propunerea avansată este pe placul meu", a spus Edi Iordănescu, la Digisport în urmă cu câteva zile.