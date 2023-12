Radu Drăgușin a dezvăluit cum s-a schimbat vestiarul naționalei odată cu venirea lui Edi Iordănescu

Radu Drăgușin, unul dintre stâlpii din defensiva naționalei României, a dezvăluit că Edi Iordănescu a reușit să le inspire încrede în forțele proprii, ceea ce i-a făcut invincibili în preliminariile Campionatului European 2024.

„Este dificil să spun ce a adus nou pentru că eu am debutat în același moment cu Mister, la meciul cu Grecia. Dar din ce-am simțit în interiorul echipei și din momentele pe care le-am văzut acolo, s-a simțit mereu o încredere deplină a lui față de noi.

Și faptul că indiferent de orice am fi făcut pe teren el și-a asumat responsabilitatea pentru noi. Indiferent că am greșit la o fază sau nu au ieșit lucrurile bune, a luat-o pe el, iar pentru noi lucrul acesta a însemnat o încrede reciprocă pe care am avut-o”, a spus Radu Drăgușin, potrivit GSP.

Edi Iordănescu (45 de ani) a fost numit pe banca naționalei României la începutul anului 2022 și a strâns 20 de partide sub tricolor, cu o medie de 1.65 puncte pe meci.

Grupa României la EURO 2024

România a fost repartizată în Grupa E la EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc la Hamburg.

România va debuta la EURO 2024 împotriva câştigătoarei play-off-ului B, pe 17 iunie la Munchen, iar apoi va juca împotriva Belgiei (22 iunie, la Koln) şi Slovaciei (26 iunie, la Frankfurt).

Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina - Ucraina şi Israel - Islanda.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală). EURO 2024 va fi în direct la PRO TV, PRO ARENA și VOYO.