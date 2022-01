Prima reacție a lui Laszlo Boloni după negocierile cu FRF: "Poate suna telefonul și să explodeze totul!"

Sosit în România săptămâna trecută pentru negocierile finale cu președintele Răzvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichiță, Laszlo Boloni a stat de vorbă cu cei doi reprezentați ai Federației în mai multe rânduri, iar ulterior a plecat la Târgu Mureș.

Prima reacție a lui Laszlo Boloni după negocierile cu FRF

Răspunsul lui Boloni pentru Federație nu a mai venit, iar în presă a apărut informația potrivit căreia antrenorul nu a fost mulțumit de anumite condiții și a decis să refuze. Cu toate acestea, fostul internațional susține că "discuțiile cu FRF nu sunt nici închise, nici deschise", iar în "4-5 zile va explica totul".

"Nu pot spune nimic în acest moment despre discuțiile cu FRF. Nici că sunt deschise, nici închise. Pot spune ceva acum, dar peste 20 de metri să sune telefonul și să 'explodeze' totul. Să lăsăm lucrurile să decurgă normal. Știu că presa vrea un răspuns repede, dar am și eu viața mea

E adevărat, n-am răspuns la telefon. Vrei să-ți arăt câte apeluri am? Când am venit am stabilit un termen, vom vedea ce va fi. Cu siguranță în 4-5 zile voi explica totul", a spus Laszlo Boloni, pentru Gsp.ro.

Ignorat de Boloni, Burleanu ar fi negociat cu Edi Iordănescu

După ce Boloni a tot ezitat să dea un răspuns favorabil, președintele FRF ar fi început negocierile cu un alt tehnician. Potrivit Telekomsport, Răzvan Burleanu l-a abordat pe Edi Iordănescu pentru postul de selecționer.

Pretențiile antrenorului sunt mai moderate decât ale lui Ladislau Boloni, care dorea un contract pe 4 ani, în timp ce Federația Română de Fotbal i-a propus un contract pe doi ani care se prelungește automat cu încă doi ani dacă echipa națională se califică la Campionatul European din 2024. De altfel, modul în care și-a negociat Iordănescu Jr. angajamentele la CFR Cluj și FCSB sunt pe placul lui Burleanu, antrenorul semnând doar până la finalul sezonului, cu obligativitatea de a-și îndeplini obiectivul.

Ultima aventură a lui Edi Iordănescu a fost la FCSB, când neînțelegerile cu Gigi Becali l-au făcut să plece după doar 3 luni. Însă, în cele 12 meciuri pentru clubul roș-albastru a bifat 8 victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri, dintre care una la „masa verde” în Cupa României, din cauza numeroaselor cazuri de COVID-19.