Boloni, sabotat de vreme: „Ninge foarte tare la Târgu Mureș!” Cu cine au început negocierile Burleanu și Stoichiță

Contractul lui Mirel Rădoi cu FRF a expirat pe 30 noiembrie 2021. Iar de atunci, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță caută un nou selecționer. După ce s-au lovit de refuzurile lui Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu, oficialii FRF l-au convins pe Ladislau Boloni să vină în România pentru negocierile finale.

Doar că antrenorul ezită să dea un răspuns, iar Răzvan Burleanu i-a contactat deja pe Adrian Mutu și Edi Iordănescu pentru a le propune să preia echipa națională.

Stoichiță: „Discutăm concomitent cu trei persoane”

„Au fost discuții cu Adi Mutu și Edi Iordănescu. În ultima vreme s-a discutat numai telefonic cu Boloni. A urmat o întâlnire cu Adi.

Ninge foarte tare la Târgu Mureș, nu a putut veni astăzi (n.r.- Ladislau Boloni). Este foarte greu să ajungă cu mașina. E riscant.

Ca să ajungi mai ușor la Campionatul European trebuie să ai o echipă care să-ți confirme în aceste 10 meciuri din anul acesta. Acum, să mă ierte Dumnezeu, peste tot se pun clauze de obiectiv. Dacă se pierd toate clauzele ce se spune?

Acum, discutăm concomitent cu trei persoane. Federația nu încearcă să păcălească un selecționer. Noi vrem doar să câștigăm. Contractul este până după Campionatul European. Este un obiectiv intermediar Liga Națiunilor. E logic să îți dorești să rămâi în grupa a doua valorică.

În ultimii ani niciun selecționer nu a fost demis. Nici Cosmin Contra, nici Mirel Rădoi. Ba chiar, dacă vă aduceți aminte, și cu Cosmin am vrut să mergem la baraj. Nu a mai vrut el. Apoi ne-am dorit să continue Mirel, chiar dacă nu am ajuns la baraj. Am fost extrem de corecți față de ei. Întotdeauna încercăm să ne protejăm selecționerul. Cu oricine am ajunge la un acord, nu vrem să fie dat afară.

Asta urmează să se discute. Dacă spun amândoi da (n.r. - Edi Iordănescu și Adrian Mutu), este alegerea Federației, a oamenilor care conduc Federația, a oamenilor care fac parte din Comisia Tehnică”, a declarat Mihai Stoichiță la DigiSport.

Negocierile din Ladislau Boloni și FRF s-au împotmolit din cauza clauzelor din contract cu privire la Liga Națiunilor, unde Burleanu și Stoichiță doresc ca echipa națională să termine pe primele două locuri, în grupa cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru.