Laszlo Boloni, ofertat de un club din Liga 1: "Îi place tot ce a văzut aici"

Experimentatul antrenor a purtat mai multe discuții cu Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu, iar săptămâna trecută a venit la București pentru negocierile finale. Cu toate acestea, Boloni nu a oferit niciun răspuns până în prezent, iar Federația ar lua din nou în calcul variantele Edi Iordănescu și Adrian Mutu.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii "Ora Exactă în Sport", patronul celor de la Sepsi a vorbit despre situația de la echipa națională, oferind și detalii despre discuțiile care au existat între el și Boloni despre o posibilă venire la Sfântu Gheorghe.

"Eu am vorbit cu el și săptămâna trecută. Eu consider că este un antrenor care merită să conducă naționala României. Nu știu de ce s-au împotmolit negocierile, n-am vrut să întreb. Nu știu cât de multe șanse sunt. Nu l-am auzit foarte entuziasmat când am vorbit ultima oară cu el. El e un tip foarte meticulos și se gândește la orice.

Da, am avut discuții pentru venirea lui la Sepsi în trecut, dar n-am ajuns să vorbim de contract. Eu pur și simplu l-am întrebat dacă se poate să vină vreodată la Sfântu Gheorghe. A zis că nu vede acum posibilitatea de a veni, asta a fost în vară. Nu se știe, la anul sau peste doi ani are în vedere să vină la noi. Îi place tot ce a văzut aici. În viitorul apropiat o să vină și discutăm. Nu neapărat antrenor, poate președinte, director executiv, numai să fie aici lângă noi.", a declarat Laszlo Dioszegi la PRO X.