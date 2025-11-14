România U20 - Germania U20



LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 16:00, naționala Under 20 a României, antrenată de Adrian Iencsi, joacă la Oliva Nova (Spania) meciul cu Germania din Elite League.

Luni, de la 19:30, pe Estadio Juventude Sport Clube, tinerii tricolori vor disputa partida cu Portugalia din aceeași competiție U20.

