LIVE TEXT România U20 - Germania U20 în Elite League, de la ora 16:00, ce meci pentru băieții lui Adrian Iencsi!

România U20 - Germania U20 în Elite League, de la ora 16:00, ce meci pentru băieții lui Adrian Iencsi!
Naționala de tineret sub 20 de ani a României joacă partida cu nemții la Oliva Nova, în Spania.

Adrian IencsiCodruț SanduRaul RotundAdrian Caragearomania u20
România U20 - Germania U20

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 16:00, naționala Under 20 a României, antrenată de Adrian Iencsi, joacă la Oliva Nova (Spania) meciul cu Germania din Elite League.

Luni, de la 19:30, pe Estadio Juventude Sport Clube, tinerii tricolori vor disputa partida cu Portugalia din aceeași competiție U20.

Lotul României Under 20 convocat de selecționerul Adrian Iencsi

Portari: 

Máté Simon (FK Csikszereda), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Univeristatea Cluj);

Fundași: 

Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Adrian Iancu (Concordia Chiajna), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Emanuel Marincău (Mainz 05 / Germania), Filip Oprea (Asane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth / Germania);

Mijlocași: 

David Irimia (Metaloglobus București) ACCIDENTAT, David Paraschiv (Petrolul Ploiești), David Păcuraru (Concordia Chiajna), Eric Vînău (ASA Tg. Mureș), Tudor Neamțiu (Dudelange / Luxemburg), Luca Banu (Farul Constanța), Adrian Caragea (Dinamo București), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova);

Atacanți: 

Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA Arad), Jason Kodor (Lecce / Italia).

Lotul Germaniei Under 20

Portari: 

Hannes Hermann (Hamburger SV), Tim Pfeiffer (FC Basel / Elveția), Lio Mark Rothenhagen (Holstein Kiel);

Fundași: 

Tim Drexler (FC Nürnberg), Vitalie Becker (FC Schalke 04), Taylan Bulut (Beșiktaș), Sean Dulic (1860 Munchen), Mika Haas (FC Kaiserslautern), Maximilian Herwerth (VfB Stuttgart), David Odogu (AC Milan / Italia);

Mijlocași: 

Farid Alfa-Ruprecht (VfL Bochum), Kofi Jeremy Amoako (Dynamo Dresda), Benjamin Boakye (Arminia Bielefeld), Noah Darvich (VfB Stuttgart), Maurice Krattenmacher (Hertha Berlin), Cajetan Lenz (VfL Bochum), Rafael Lubach (FC Nürnberg), Jarzinho Malanga (SV Elversberg), Laurin Ulrich (FC Magdeburg), Kjell-Erik Wätjen (VfL Bochum);

Atacanți: 

Paris Brunner (AS Monaco / Franța), Max Moerstedt (1899 Hoffenheim).

