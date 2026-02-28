ASA Târgu Mureş a făcut un nou pas spre play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, sâmbătă, după ce a învins-o pe Metalul Buzău cu scorul de 1-0, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 19-a (LIVE TEXT ȘI LIVE VIDEO AICI).
Unicul gol al partidei a fost reuşit de Raul Rotund (35).
Atacantul în vârstă de 20 de ani este împrumutat din această iarnă la ASA de la Dinamo.
În turul sezonului, el a bifat 2 goluri în 8 meciuri la Unirea Slobozia, iar la echipa din Târgu Mureș are deja 2 goluri în cele 2 partide oficiale disputate în acest an.
Rezultatele din etapa 19 din Liga 2
Joi
Steaua Bucureşti - CSM Slatina 2-1
Sâmbătă
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - CSM Reşiţa 5-0
Corvinul Hunedoara - CS Dinamo Bucureşti 2-2
CSC 1599 Şelimbăr - Concordia Chiajna 1-0
CSM Olimpia Satu Mare - CS Tunari 1-1
CSC Dumbrăviţa - Politehnica Iaşi 1-0
AFC Câmpulung Muscel - CS Afumaţi 0-3
Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Voluntari 1-5
FC Bacău - Gloria Bistriţa 1-1
ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău 1-0
Duminică are loc partida Chindia Târgovişte - FC Bihor Oradea (Stadion ''Eugen Popescu'' - Târgovişte, 11:15).
Clasamentul din Liga 2