ASA Târgu Mureş a făcut un nou pas spre play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, sâmbătă, după ce a învins-o pe Metalul Buzău cu scorul de 1-0, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 19-a (LIVE TEXT ȘI LIVE VIDEO AICI).

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Raul Rotund (35).

Atacantul în vârstă de 20 de ani este împrumutat din această iarnă la ASA de la Dinamo.

În turul sezonului, el a bifat 2 goluri în 8 meciuri la Unirea Slobozia, iar la echipa din Târgu Mureș are deja 2 goluri în cele 2 partide oficiale disputate în acest an.