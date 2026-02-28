VIDEO Dinamo își freacă mâinile de bucurie: Raul Rotund, meciul și golul la ASA Târgu Mureș!

Dinamo își freacă mâinile de bucurie: Raul Rotund, meciul și golul la ASA Târgu Mureș! Liga 2
Atacantul împrumutat de Dinamo este în formă în acest an.

ASA Târgu Mureş a făcut un nou pas spre play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, sâmbătă, după ce a învins-o pe Metalul Buzău cu scorul de 1-0, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 19-a (LIVE TEXT ȘI LIVE VIDEO AICI).

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Raul Rotund (35).

Atacantul în vârstă de 20 de ani este împrumutat din această iarnă la ASA de la Dinamo.

În turul sezonului, el a bifat 2 goluri în 8 meciuri la Unirea Slobozia, iar la echipa din Târgu Mureș are deja 2 goluri în cele 2 partide oficiale disputate în acest an.

Rezultatele din etapa 19 din Liga 2

Joi

Steaua Bucureşti - CSM Slatina 2-1

Sâmbătă

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - CSM Reşiţa 5-0

Corvinul Hunedoara - CS Dinamo Bucureşti 2-2

CSC 1599 Şelimbăr - Concordia Chiajna 1-0

CSM Olimpia Satu Mare - CS Tunari 1-1

CSC Dumbrăviţa - Politehnica Iaşi 1-0

AFC Câmpulung Muscel - CS Afumaţi 0-3

Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Voluntari 1-5

FC Bacău - Gloria Bistriţa 1-1

ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău 1-0

Duminică are loc partida Chindia Târgovişte - FC Bihor Oradea (Stadion ''Eugen Popescu'' - Târgovişte, 11:15).

Clasamentul din Liga 2

