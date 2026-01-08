Raul Rotund (20 de ani) a evoluat în prima parte a sezonului pentru Unirea Slobozia, în Superliga României, reușind să marcheze două goluri în nouă partide. Acum, tânărul mijlocaș nu a mai intrat în planurile lui Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, astfel că a fost trimis la o altă echipă.



În cursul zilei de joi, ASA Târgu Mureș a oficializat împrumutul jucătorului de la Dinamo. Rotund va evolua până în vară la echipa care a avut un start bun de sezon în eșalonul secund și va încerca să pună umărul la accederea în play-off.



Raul Rotund a fost împrumutat la ASA Târgu Mureș



Târgu Mureș are 33 de puncte după 17 etape și este pe locul patru, la zece puncte distanță de liderul Corvinul Hunedoara, care este calificată matematic în play-off.



„ASA Târgu Mureș îl împrumută pe tânărul jucător de perspectivă Raul Rotund de la Dinamo București.

Acesta s-a remarcat printr-un sezon 2023–2024 foarte bun în Liga a II-a, la CSC Șelimbăr, evoluții care au dus la transferul său la „câinii roșii”. De asemenea, în sezonul actual, Raul a marcat două goluri pentru Unirea Slobozia, echipă la care a fost împrumutat.

Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul roș-albastru”, a transmis ASA Târgu Mureș.

