OFICIAL Dinamo a împrumutat un jucător la o altă echipă: ”Mult succes!”

Dinamo a &icirc;mprumutat un jucător la o altă echipă: &rdquo;Mult succes!&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo a împrumutat un jucător la o divizionară secundă.

TAGS:
Raul RotundDinamoASA Targu Mures
Din articol

Raul Rotund (20 de ani) a evoluat în prima parte a sezonului pentru Unirea Slobozia, în Superliga României, reușind să marcheze două goluri în nouă partide. Acum, tânărul mijlocaș nu a mai intrat în planurile lui Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, astfel că a fost trimis la o altă echipă.

În cursul zilei de joi, ASA Târgu Mureș a oficializat împrumutul jucătorului de la Dinamo. Rotund va evolua până în vară la echipa care a avut un start bun de sezon în eșalonul secund și va încerca să pună umărul la accederea în play-off.

Raul Rotund a fost împrumutat la ASA Târgu Mureș

Târgu Mureș are 33 de puncte după 17 etape și este pe locul patru, la zece puncte distanță de liderul Corvinul Hunedoara, care este calificată matematic în play-off.

„ASA Târgu Mureș îl împrumută pe tânărul jucător de perspectivă Raul Rotund de la Dinamo București.

Acesta s-a remarcat printr-un sezon 2023–2024 foarte bun în Liga a II-a, la CSC Șelimbăr, evoluții care au dus la transferul său la „câinii roșii”. De asemenea, în sezonul actual, Raul a marcat două goluri pentru Unirea Slobozia, echipă la care a fost împrumutat.

Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul roș-albastru”, a transmis ASA Târgu Mureș.

Zeljko Kopic: ”Avem deja țintele stabilite”

”Câinii” au câștigat cu 2-0 meciul cu Young Boys Berna din Antalya, capul de afiș al perioadei de pregătire, iar Kopic a anunțat, după meci, și alte mutări la echipă.

„Sunt mulți jucători care sunt în legătură cu Dinamo. Avem deja țintele stabilite și nu are rost să mă repet, rămâne de văzut ce vom face cu transferurile”, a spus Zeljko Kopic.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful MApN: „Este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui”. VIDEO
Șeful MApN: &bdquo;Este de bun simţ ca Rom&acirc;nia să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui&rdquo;. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
PSG - Marseille 2-2 (4-1 d.p.), exclusiv pe VOYO. Parizienii c&acirc;știgă Supercupa Franței la loviturile de departajare
PSG - Marseille 2-2 (4-1 d.p.), exclusiv pe VOYO. Parizienii câștigă Supercupa Franței la loviturile de departajare
ULTIMELE STIRI
AC Milan - Genoa 1-1 | Stanciu a ratat penalty la ultima fază! Chivu a primit o m&acirc;nă de ajutor de la &bdquo;grifonii&rdquo; lui Dan Șucu
AC Milan - Genoa 1-1 | Stanciu a ratat penalty la ultima fază! Chivu a primit o mână de ajutor de la „grifonii” lui Dan Șucu
Gigi Becali nu iartă pe nimeni de la FCSB! Decizie radicală pentru doi jucători
Gigi Becali nu iartă pe nimeni de la FCSB! Decizie radicală pentru doi jucători
Cum arată Premier League după Arsenal - Liverpool 0-0. &rdquo;Tunarii&rdquo; au ratat o șansă bună
Cum arată Premier League după Arsenal - Liverpool 0-0. ”Tunarii” au ratat o șansă bună
Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză albă &icirc;n derby-ul etapei din Premier League
Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză albă în derby-ul etapei din Premier League
Conor Bradley, execuție fabuloasă &icirc;n Arsenal - Liverpool! Trupa lui Mikel Arteta a fost salvată de transversală
Conor Bradley, execuție fabuloasă în Arsenal - Liverpool! Trupa lui Mikel Arteta a fost salvată de transversală
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul rom&acirc;n după victoria cu Parma

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma

Mirel Rădoi și-a găsit echipă!

Mirel Rădoi și-a găsit echipă!

Țeapă pentru FCSB?! Suma &icirc;ncasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut

Țeapă pentru FCSB?! Suma încasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut

Gigi Becali i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut: &rdquo;Am vorbit cu Meme&rdquo;

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut: ”Am vorbit cu Meme”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Cum &icirc;i merge lui Cătălin Golofca, la doi ani și jumătate după plecarea din Superliga. Mijlocașul, căpitan al echipei și locul 1 &icirc;n clasament

Cum îi merge lui Cătălin Golofca, la doi ani și jumătate după plecarea din Superliga. Mijlocașul, căpitan al echipei și locul 1 în clasament



Recomandarile redactiei
Cum arată Premier League după Arsenal - Liverpool 0-0. &rdquo;Tunarii&rdquo; au ratat o șansă bună
Cum arată Premier League după Arsenal - Liverpool 0-0. ”Tunarii” au ratat o șansă bună
Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză albă &icirc;n derby-ul etapei din Premier League
Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză albă în derby-ul etapei din Premier League
Fabrizio Romano confirmă: Dan Șucu, aproape de transferul unui coechipier al lui Cristiano Ronaldo!
Fabrizio Romano confirmă: Dan Șucu, aproape de transferul unui coechipier al lui Cristiano Ronaldo!
Conor Bradley, execuție fabuloasă &icirc;n Arsenal - Liverpool! Trupa lui Mikel Arteta a fost salvată de transversală
Conor Bradley, execuție fabuloasă în Arsenal - Liverpool! Trupa lui Mikel Arteta a fost salvată de transversală
PSG - Marseille 2-2 (4-1 d.p.), exclusiv pe VOYO. Parizienii c&acirc;știgă Supercupa Franței la loviturile de departajare
PSG - Marseille 2-2 (4-1 d.p.), exclusiv pe VOYO. Parizienii câștigă Supercupa Franței la loviturile de departajare
Alte subiecte de interes
OUT! Pleacă de la Dinamo &icirc;n iarnă
OUT! Pleacă de la Dinamo în iarnă
Rom&acirc;nia U20 - Germania U20 0-6 &icirc;n Elite League! Nemții i-au umilit pe elevii lui Adrian Iencsi
România U20 - Germania U20 0-6 în Elite League! Nemții i-au umilit pe elevii lui Adrian Iencsi
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
A refuzat să joace &icirc;mpotriva FCSB-ului! Jucătorul care și-a riscat cariera pentru a nu &bdquo;trăda&rdquo; gruparea roș-albastră
A refuzat să joace împotriva FCSB-ului! Jucătorul care și-a riscat cariera pentru a nu „trăda” gruparea roș-albastră
Gardos mi-a nenorocit cariera si l-a durut in dos . La 7 ani de la accidentare, Bacila vorbeste despre drama traita: Doar Dumnezeu m-a oprit sa fac vreo prostie
"Gardos mi-a nenorocit cariera si l-a durut in dos". La 7 ani de la accidentare, Bacila vorbeste despre drama traita: "Doar Dumnezeu m-a oprit sa fac vreo prostie"
CITESTE SI
Statul care nu va participa la &icirc;ncă un &icirc;mprumut de război pentru Ucraina: &bdquo;Sprijinul continuu nu va slăbi Rusia&rdquo;

stirileprotv Statul care nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina: „Sprijinul continuu nu va slăbi Rusia”

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Localitatea din Rom&acirc;nia care a decis să nu crească taxele. Deja are probleme cu banii și nu va mai primi nimic de la Guvern

stirileprotv Localitatea din România care a decis să nu crească taxele. Deja are probleme cu banii și nu va mai primi nimic de la Guvern

Imagini inedite cu deszăpezirea de la R&acirc;nca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO

stirileprotv Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!