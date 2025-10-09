Mihaela Cambei, triplă medaliată la Campionatul Mondial de haltere din Forde, nu va intra în vacanță. Așteptată la aeroport de președintele federației, Alexandru Pădure, dar și de Geta Andrunache, vice la Dinamo, Mihaela Cambei a spus cu zâmbetul pe buze că nu va avea vreo zi liberă după competiția la care a luat aur la smuls, argint la aruncat și la total (cat.53 kg).

Mihaela Cambei: "De la anul încep calificările pentru Jocurile Olimpice"

"Multă muncă, dedicație... secretul pentru aceste medalii. A fost puțin greu să fac categoria, e destul de greu să pun așa repede atâtea kilograme (n.r.: Mihaela a urcat în categorie).



Acum urmează Campionatul European de tineret, pauză nu ne luăm, vacanță deloc. În două-trei săptămâni plecăm (n.r.: în Albania).



Trebuie să muncim din nou, trebuie să ne întoarcem cu aur și de la Europeanul de tineret. Următorul obiectiv important... cele mai importante încep de la anul când încep calificările pentru Jocurile Olimpice", a declarat Mihaela Cambei.



, sportiva din lotul tricolor e legitimată la CS Dinamo. Cambei are 22 de ani și e antrenată de Valeriu Calancea.

Mihaela Cambei, vedetă la Campionatul Mondial de haltere din Norvegia



Mihaela Cambei a concurat, vineri, 3 octombrie, în cadrul Campionatului Mondial de la Forde (Norvegia). Sportiva dinamovistă, aflată pentru prima dată la 53 de kg, a cucerit trei medalii, una de aur și celelalte două de argint.



Halterofila, pregătită de Valeriu Calancea, a luat aurul la stilul smuls unde a ridicat 94 de kg. La stilul aruncat, Mihaela a ridicat 114 kg și a luat argintul,lucru care s-a întâmplat și la total, unde prima poziție a fost ocupată de nord coreeanca Kang Hyon Gyong, care a avut 121 de kg la smuls și un total de 214.

