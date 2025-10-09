Selecționerul Mircea Lucescu va folosi două echipe diferite în cele două partide ale săptămânii, una în amicalul cu Moldova și alta în meciul oficial cu Austria, decisiv pentru calificarea la Mondial. De partea cealaltă, Moldova vine după eșecul drastic cu Norvegia (1-11).

Petre Grigoraș: „Radu trebuie să fie titular”

Înaintea meciului, tehnicianul Petre Grigoraș a vorbit despre duelul de pe Arena Națională și a cerut ca Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo, să fie titular în poarta României.

„Nu vă faceți iluzii în legătură cu meciul cu Moldova. Nu cred că va fi un galop de sănătate! Sincer, l-am văzut pe Radu la Celta Vigo, chiar în meciul cu Atletico; m-am uitat și eu. Când aperi la o echipă de genul ăsta din campionatul Spaniei, înseamnă că ai o evoluție foarte bună.

Horațiu Moldovan, pe lângă faptul că a greșit destul de grav, nici nu apără. Când nu aperi, e mai greu să fii titularul echipei naționale; nu ești nici Buffon, nici Donnarumma. Cred că se va apela la Ionuț Radu, asta e părerea mea.

Apără într-un campionat puternic, în primele cinci din Europa, și joacă meci de meci. A și cochetat cu echipa națională, a fost titular și la naționala de tineret...

Există variante la portari: Târnovanu, Sava. Nu e o problemă la portari! Mi se pare, însă, o echipă destul de lentă, atât în apărare, cât și la mijlocul terenului, care nu are același ritm. Stanciu nu evoluează în Italia, Răzvan Marin a plecat în Grecia și parcă nu mai e la nivelul la care era. Mie, personal, nici Burcă nu-mi inspiră încredere; este un jucător destul de lent...”, a spus Petre Grigoraș pentru sptfm.ro.

După opt etape în La Liga, Celta Vigo ocupă locul 16, cu 6 puncte și șase remize. Radu a fost titular în toate cele opt meciuri și a încasat 10 goluri. Portarul român are o cotă de piață de 3,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Transferat gratis în ianuarie 2025 de la Venezia, Radu are în CV echipe precum Inter Milano, Genoa, Parma, Cremonese, Auxerre sau Bournemouth.

