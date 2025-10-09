Prima experiență ca antrenor la seniori pentru fostul mare jucător al lui Liverpool a fost la Rangers, în 2018-2021, perioadă în care a strâns 192 de apariții pe banca tehnică. El a fost cel care l-a adus pe Ianis Hagi pe ”Ibrox”.



Steven Gerrard revine! Fostul antrenor al lui Ianis Hagi e gata să salveze un titan: ”Detalii finale”



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Steven Gerrard își pregătește revenirea și e gata să o preia din nou pe Rangers!



Clubul de pe ”Ibrox” a suferit mult la capitolul rezultate în startul noului sezon.



Cu Russell Martin pe banca tehnică, scoțienii nu au reușit să obțină decât o clasare pe locul opt în campionat și două eșecuri consecutive în faza principală a competiției UEFA Europa League.



Fabrizio Romano a dezvăluit că negocierile avansează și că vor continua pe toată durata săptămânii. Mai mult, conducerea lui Rangers și Steven Gerrard au programată și o întâlnire.



”Revenirea lui Steven Gerrard la Rangers este mai aproape ca niciodată, negocierile avansează și urmează să continue în această săptămână.



Au avut loc discuții inițiale pozitive în ultimele 24 de ore, iar conducerea celor de la Rangers urmează să se întâlnească cu Gerrard pentru a discuta detaliile finale”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

