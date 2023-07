Anglia U21 - Spania U21 1-0. Dramă la cote înalte! Britanicii sunt campionii Europei după o finală interzisă cardiacilor

Britanicii au început în forță, au dominat prima parte a jocului și au reușit să marcheze chiar înainte de pauză.

Golul victoriei pentru britanici a fost marcat de Curtis Jones, jucătorul lui Liverpool, în prelungirile primei reprize. Mijlocașul a deviat mingea și l-a păcălit pe portarul advers.

Spania a avut șansa de a reintra în joc chiar înainte de fluierul final al partidei. Centralul partidei a dictat o lovitură de la 11 metri pentru iberici, dar Abel Ruiz nu l-a putut învinge pe Trafford și meciul s-a încheiat cu victoria englezilor, 1-0.

Pentru englezi este al treilea succes all-time la Campionatul European U21 și primul după 39 de ani. Spania rămâne cea mai titrată națională din istoria EURO U21, cu cinci titluri, la egalitate cu Italia.

???????????????????????????? England win the tournament for the first time since 1984! ????#U21EURO pic.twitter.com/zZ11mw7f3V