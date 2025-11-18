După eșecul dureros din Bosnia, „tricolorii” au oferit un meci spectaculos în fața propriilor suporteri, pe o ploaie torențială și la temperaturi de cinci grade.

Deși San Marino a deschis scorul în minutul 2, România a controlat autoritar partida. Au marcat Rossi (aut.), Baiaram, Man, Valentini (aut.), Hagi, Rațiu și Louis Munteanu.

Ianis Hagi a auzit ce adversari poate avea România la baraj și a reacționat imediat

Ianis Hagi a fost una dintre vocile echipei la finalul partidei. „Prințul” a transmis un mesaj clar pentru luna martie, când România joacă semifinala barajului pentru Mondial.

„Trebuia să câștigăm și să ne facem datoria în fața suporterilor care au stat în ploaie alături de noi. Ne pare rău că nu ne-am calificat direct, dar avem barajul și vom merge cu toate forțele acolo. Sper să ne vedem în SUA!”, a spus Ianis la televiziunea Antena 1.

Întrebat despre adversarii posibili din baraj, Hagi a fost tranșant: „Nu contează cu cine jucăm. Mergem în martie și știm că ne vom califica. Trebuie să facem fericită o țară întreagă”.

România va fi în urna a patra la tragerea la sorți și va întâlni în deplasare una dintre Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca. Meciul se joacă într-o singură manșă, pe 26 martie. Dacă va trece mai departe, tricolorii vor disputa finala pe 31 martie, tot în deplasare sau acasă, în funcție de tragerea la sorți

