Dennis Man a declarat, marţi seară, că naţionala României a avut o prestație generală „modestă” în meciurile din grupa H de calificare la Cupa Mondială.

Reacția lui Dennis Man după România - San Marino 7-1

Căpitanul din meciul cu San Marino, câștigat de România cu 7-1, a mai spus că tricolorii trebuie să se concentreze acum pe barajul din martie.

„Important este că am câștigat. Știam că trebuie să înscriem repede, să ne facem meciul ușor. Am început prost din păcate, dar ne-am revenit. A fost un teren greu. Știam că vor începe în forță, pentru că i-am urmărit.

Banderola mi-a oferit un sentiment plăcut. Este un lucru important la echipa națională. Cred că puteam să ne descurcăm mult mai bine în această grupă. Calificarea cred că s-a pierdut din meciul cu Bosnia, în tur, la primul meci.

Acum câteva zile tot am pierdut acolo. Este un moment greu și n-avem ce să facem. Trebuie să ne concentrăm pentru baraj în martie. Prestația României a fost modestă în această grupă.

Eram dezamăgiți de meciul pe care l-am făcut în Bosnia. Nu trebuie să se scrie ca să ne dăm seama că am jucat prost. În martie trebuie să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut.Să jucăm toți la echipele de club, iar în martie când ne vom întoarce să știm ce avem de făcut”, a declarat Dennis Man, la Digi Sport.

Totul se decide la barajul obținut în Liga Națiunilor

Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Au marcat: Dante Rossi (13 a.g.), Baiaram (29), Man (43), Valentini (57 a.g.), I. Hagi (76), Rațiu (82), L. Munteanu (85 p.), respectiv Giacopetti (2) pentru oaspeți.

Tricolorii încheie grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America

Tricolorii au încheiat grupa pe poziţia a treia, după Austria, calificată direct la Mondial, şi Bosnia-Herţegovina, care va merge la baraj.

România mai are însă o şansă de calificare la Cupa Mondială, prin intermediul play-off-ului programat în martie 2026. Joi, 20 noiembrie, va avea loc tragerea la sorţi în urma căreia vom afla adversarul din prima urnă pe care îl vom întâlni, în deplasare, în 26 martie 2026.

De asemenea, vom cunoaşte şi celelalte două naţionale pe care tricolorii le vor putea întâlni în finala pentru Mondial, din 31 martie, în funcţie de cine merge mai departe.

