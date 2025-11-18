Emil Săndoi a afirmat în exclusivitate pentru Sport.ro că stadionul din Zenica face fotbalul să fie dificil de jucat, motiv pentru care tricolorii au fost dezavantajați în Bosnia - România 3-1.

Emil Săndoi a asemănat stadionul din Zenica cu arena din Clinceni

Mai mult decât, fostul selecționer al României U21 a comparat stadionul din Zenica cu arena din Clinceni, reclamată în repetate rânduri de fotbaliștii din Liga 1 pentru calitatea gazonului. Săndoi a spus că stadionul din Cliceni oferă un gazon mai bun decât cel de la Zenica.

„Jucându-se le Zenica, acolo e un stadion greu. Multe echipe de la noi vorbeau de stadionul de la Clinceni că e destul de dificil să joci acolo.

În partea cealaltă, la Zenica, e și mai dificil să joci. Aici din start a fost un dezavantaj pentru noi”, a declarat Emil Săndoi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Emil Săndoi a regretat absența lui Andrei Burcă din duelul cu Bosnia

Fostul selecționer a subliniat și că înfrângerea, 1-3 din meciul Bosnia, putea fi evitată dacă Andrei Burcă nu ar fi fost suspendat.

„O mare pierdere pentru noi la acest joc a fost lipsa lui Andrei Burcă. Pentru că totuși Burcă are și o talie foarte bună, are și un joc de cap foarte bun. Iar de bine, de rău în duelurile cu Dzeko a avut câștig de cauză, chiar dacă până la urmă acel rezultat de la București a fost de partea lor.

Deci acel cartonaș galben pe care l-a primit Burcă ne-a costat mult de tot, chiar dacă nu pot să spun că Ghiță și Racovițan au făcut un joc prost. În niciun caz!”, a mai spus Săndoi.

Emil Săndoi a fost selecționerul României U21 în două mandate: 01.07.2006 - 19.08.2013 și 16.08.2022 - 30.06.2023. Ultima oară a pregătit-o pe Poli Iași, de care s-a despărțit anul acesta la finalul lunii ianuarie.

România - San Marino, partidă contând pentru etapa a 8-a din Grupa H (ultima) a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, se va disputa marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45. Confruntarea va fi redată în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

