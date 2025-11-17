România U21 - Spania U21, partidă contând pentru etapa a 5-a din preliminariile EURO U21 din 2027, se va disputa marți, pe 18 noiembrie, de la ora 19:00. Meciul va fi transmis în direct și în exclusivitate de către Voyo și Pro Arena. Toate fazele importante se vor găsi, de asemenea, în format LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro.

România U21 - Spania U21, LIVE pe Voyo, Pro Arena și Sport.ro, marți, de la 19:00

Spania, de 5 ori campioană europeană sub 21 de ani, conduce Grupa A fără drept de apel. Ibericii au 4 din 4 victorii și un golaveraj de 15-2! Elevii lui Costin Curelea vor încerca să recupereze punctele pierdute în Finlanda (0-2), în fața unui adversar foarte greu de învins.

România U21 se află, la rândul ei, pe locul 4 din 6 cu doar 7 puncte în 4 partide. „Tricolorii mici” au înregistrat până acum următoarele rezultate: 0-0 acasă contra celor din Kosovo U21, victorie cu 2-0 în deplasare cu San Marino U21, succes pe teren propriu cu 2-0 Cipru U21 și eșecul 0-2 din Finlanda.

Spania și România s-au întâlnit ultima oară chiar la EURO U21 din 2025, pe 14 iunie. „Tricolorii mici” au fost învinși, 1-2, deși au deschis scorul printr-o execuție superbă semnată de Louis Munteanu în minutul 4.

Lotul pe care îl are la dispoziție selecționerul Costin Curelea

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Rafael Munteanu (Farul Constanța);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt), Ionuț Pop (Concordia Chiajna);

Mijlocași

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);