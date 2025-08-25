Daniel Pancu (48 de ani) și-a terminat contractul cu FRF la finalul Campionatului European U21 din această vară. După meciul cu Slovacia, selecționerul a acuzat acte de indisciplină din partea unor jucători, care ar fi afectat coeziunea echipei. La turneul final, România U21 a pierdut meciurile cu Italia (0-1), Spania (1-2) și Slovacia (1-2).



"Sunt foarte dezamăgit de faptul că nu am făcut niciun punct"

"Dezamăgit de parcursul la Euro... Într-un fel s-a întâmplat ce era scris pe hârtie, înainte de a începe turneul final. Sigur că au fost anumite episoade care puteau înclina favorabil balanța pentru noi, dar sunt foarte dezamăgit de faptul că nu am făcut niciun punct. La turnee finale doar noi și generația din 1998, din care fac și eu parte, dar nu am fost convocat atunci de Victor Pițurcă, nu am făcut niciun punct. Am fost dezamăgit de alte aspecte, de joc nu neapărat.



Ultimul joc îl dăm la o parte. Când joci cu Italia și cu Spania, în multe momente de la egal la egal, sigur cu mijloacele noastre... Unii erau cotați de zece ori mai mult decât noi, e mult în fotbal. E greu să pregătești un meci, oricât de avântat ai vrea să fii, oricâte goluri ai vrea să marchezi. E aproape imposibil. Dezamăgit sunt că nu am reușit să facem puncte. În rest, s-a respectat calculul hârtiei, din păcate.



Eu zic că trebuie să vedem cu ce rămânem. Am terminat foarte bine campania de calificare, am avut trei meciuri amicale, plus alte trei meciuri la Euro, așa că jucătorii au acumulat o mare experiență, una pe care nu ți-o dă campionatul României. Abia aștept, sunt nerăbdător să văd și eu parcursul lor și momentul în care vor ajunge câțiva la naționala mare. Atunci o să fiu și eu cât de cât împlinit. Pentru că ăsta e obiectivul la U21, până la urmă, jucătorii să acumuleze experiență internațională și să fie pregătiți în momentul în care vor fi chemați la prima echipă.



"Au fost câteva cazuri și lucruri care par minore pentru unii, dar pentru mine nu sunt minore"

Despre problemele de disciplină... Când sunt puțin nervos, eu vorbesc pe un ton mai... Dar eu am avut furia asta mai mult pentru ei. Eu am transmis un singur lucru, că sunt la fel ca noi, nu ne putem modifica, noi, românii. Noi la fel făceam, ce am văzut la ei făceam și noi, doar că noi făceam acum 30 de ani. Sunt puțin dezamăgit pentru că, după 30 de ani, trebuie să vezi un progres la nivel de mentalitate. Pentru că lumea a evoluat foarte mult. Au foarte multe mijloace la dispoziție, au alte condiții în comparație cu noi.



Îi pun pe toți în aceeași oală, dar nu e valabil pentru toată lumea, au fost câteva cazuri și lucruri care par minore pentru unii, dar pentru mine nu sunt minore. Ca să obții niște rezultate, în condițiile în care pleci outsider, ai nevoie să fii perfect. Disciplina din afara terenului, duce la stare de spirit pe teren, ceea ce un mare plus pentru o echipă mai slab cotată cum eram noi. Când unul respectă și altul nu respectă... Cred că am avut stare de spirit, cel puțin cu Spania, cum au încurajat fanii români echipa, mi se ridică părul pe mine. Nu pot să-i acuz că nu am avut stare de spirit, dar cu Spania și Italia trebuie să fie totul perfect ca să învingi.



Diferența se face, până la urmă, pentru că trebuia să fim perfecți. Au rămas la fel ca noi, din punct de vedere al mentalității, și nu mă așteptam la lucrul acesta. Eu vorbesc din experiența mea, dar normal că mintea lor e ca și mintea noastră de atunci. Eu trecând prin ele, mai ales că le-am făcut și eu pe toate la viața mea, mi-e ușor să vorbesc, iar ei să dea din cap și să spună 'Da, Mister, am înțeles, e ok', dar să facă tot ca ei", a declarat Daniel Pancu pentru Sport.ro.

