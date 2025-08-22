Daniel Pancu este un mare fan și un avid consumat al fotbalului din Anglia, admirând pe Manchester City și Liverpool. Acesta a vorbit și despre incidentul din 2013, în care a fost protagonist alături de Gabi Tamaș, când s-a ales cu o contuzie facială. Atunci idolul din Giulești a justificat echimoza, spunând că Tamaș l-ar fi lovit din greșeală, în momentul în care încerca să-i arate cum se sare la cap în Premier League.



"Îmi place mai mult fotbalul lui Liverpool decât al lui City, în ultimii doi ani"

"Calitatea e foarte mare în Premier League. De oriunde apuc să văd niște imagini din Anglia, mă uit, îl mănânc pe fotbalul ăla. Energia aia, viteza aia, forța aia, tehnica în regim de viteză, modul în care pleacă pe spații, centrările alea de zici că trag la poartă, pasele alea de se rupe masa asta dacă dai o pasă în ea. E un nivel încântător pentru mine.



E o plăcere a mea, acum trebuie să fac și abonament să văd cum pun pe televizor de pe Voyo. La favorită, sincer țin cu Guardiola, dar și Liverpool mă încântă în foarte multe momente. De fapt, îmi place mai mult fotbalul lui Liverpool decât al lui City, în ultimii doi ani.

"A fost o prostie mare din partea mea, pentru că trebuia să fiu eu mai calm"



(Reporter - Știi și cum se sare la cap în Premier League, ți-a arătat Gabi Tamaș...) Da, da (râde). E o întâmplare care a intrat în folclorul fotbalului nostru. A fost o prostie mare din partea mea, pentru că trebuia să fiu eu mai calm. Dar îmi pierdusem răbdarea mult de tot. A fost o exprimare plastică cu săritul la cap... A fost ceva nedorit, dar din care am învățat foarte mult.



Din evenimentul ăla total nefericit am învățat multe, pentru că eram doi colegi. La fel ca și înfrângerile din fotbal și asta a fost o înfrângere. A fost un eveniment total nedorit, dar din care am învățat 1.000 de lucruri. Când mă mai confrunt cu o situație de genul ăsta știu cum să o iau. Greșeala mai mare a fost a mea atunci. Gabi Tamaș este prietenul meu, suntem prieteni în continuare, ne-am întâlnit de atâtea ori, nu avem probleme", a declarat Daniel Pancu pentru Sport.ro.

