Daniel Pancu (48 de ani) și-a terminat contractul cu FRF la finalul Campionatului European U21 din această vară. Acum, după o binemeritată perioadă de odihnă, fostul mare atacant la lui Rapid și Beșiktaș spune că e pregătit să revină în fotbal, dar nu în orice condiții.



"Nu mă grăbesc pentru că am nevoie de niște condiții minime"

"Ești tot timpul cu bagajele la ușă. Și când antrenezi poți fi demis oricând, iar când nu antrenezi îți poate suna telefonul în orice moment, e important să fiu pregătit. M-am liniștit după Euro, sunt mai mult de două luni de când s-a terminat. Sunt dornic să revin cât mai repede, dar nici nu mă grăbesc. Pentru că am nevoie de niște condiții minime, mă refer la cele de pregătire, la terenuri de antrenament, gazonul să fie unul foarte bun unde evoluează echipa la care voi fi, și cât de cât salariile la zi. Chiar nu mă interesează nici liga, nici țara, dar condițiile astea le vreau obligatoriu, indiferent că e România sau Arabia Saudită.



Despre revenirea mea la Rapid s-a vorbit foarte mult înainte de Euro U21. Înainte de Euro s-a vorbit foarte mult și a apărut numele meu încontinuu, dar nu am discutat cu niciun oficial. Probabil că am fost și eu pe vreo listă. Nu știu, mai revin vreodată, nu mai revin, habar nu am. De dorit, cu siguranță îmi doresc să fiu și eu din categoria Mircea Rednic, să fiu campion ca jucător și campion ca antrenor.

Nu am avut discuții avansate cu nimeni, deocamdată, doar cu manageri care au fost interesați să mă reprezinte. Campionatele în străinătate abia au început, în România vedem ce se întâmplă, dar eu le doresc antrenorilor să rămână cât mai mult la echipe, pentru că așa e normal.



"Aș fi putut să rămân într-un post călduț la Rapid, dar îmi place să fiu antrenor"

Eu am fost convins că vreau să fiu antrenor din perioada când eram jucător. Aș fi putut să rămân într-un post călduț la Rapid, poate să rămân apropiat de club. Dar mă simt foarte bine și în mediul meu pe teren, adică pe gazon, cu jucătorii. Plus că am acumulat foarte multă experiență ca jucător, la toate nivelurile și cred că pot împărtăși această experiență.



Sunt deja 7-8 ani de când am început să antrenez, am plecat de la Liga 3, Liga 2, Liga 1, chiar dacă a fost o experiență nereușită la Poli Iași, dar erau și condițiile de așa natură să fie un mandat greu. Echipe naționale U20 și U21, am acumulat mult în anii ăștia. Cel puțin la turneu ăsta am văzut cu adevărat ce înseamnă nivelul de fotbal din Europa și acolo îmi doresc să ajung, ca antrenor, pentru că e o lume puțin diferită.



Foarte puțini în istorie au fost selecționeri, eu am fost al patrulea în istorie care a calificat o națională la nivelul ăsta de tineret. Sunt mulțumit de ce am realizat la echipa națională, dar cred că am energia și pasiunea să antrenez zi de zi. Ca selecționer trebuie să compensezi prin muncă analitică, vizionări de jocuri. Mai mult, îți spun sincer, înclid către o echipă de club", a declarat Daniel Pancu pentru Sport.ro.

