Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, nu a prins lotul naționalei de tineret U21 pentru turneul final al Euro 2025. Daniel Pancu, selecționerul României la acel moment, spune că decizia neconvocării mijlocașului central a fost una grea, dar e convins de calitatea acestuia, care este bine pusă în valoare la Dinamo.



"A fost o decizie foarte grea, dar a fost făcută pe statistică"

"Nu am vorbit deloc cu Cîrjan, el a și plecat imediat, când a auzit vestea, în seara aceea. Vă dau cuvântul meu de onoare, eu nu știam înaintea jocului cu Georgia pe cine să trimit acasă. A fost o decizie foarte grea. Tot ce am spus legat de el, de incompatibilitatea noastră în joc cu a lui, este total adevărat.



M-am întâlnit aseară la o emisiune cu Andrei Nicolescu, i-am spus și lui că mie mi-a părut rău că nu am putut să-l păstrez. Pentru că e un profesionist fantastic, un jucător de mare talent, dar cu niște automatisme de la echipa de club care nu se potriveau la noi. A fost o alegere făcută pe cifre, pe statistică, nu le-am inventat eu.



"Cîrjan evoluează în continuare fantastic la echipa de club. E un mediu potrivit"

Eu nu am spus de Cîrjan că nu are valoare. Cum să zici vreodată de Cârjan că e un jucător rău? Doar că timpul era foarte scurt pentru noi și ar fi trebuit să trimit de acolo un jucător care ne-a ajutat în campania asta. Erau unii care ajutaseră mult echipa. De exemplu, Cristi Mihai dăduse un gol decisiv pentru noi în Armenia și nu mă lăsa pe mine inima să trimit un jucător care ne-a ajutat să ne calificăm.



Cîrjan evoluează în continuare fantastic la echipa de club. E un mediu potrivit, Dinamo investește mult în viitor, în jucătorii tineri. I s-a dat încredere, i-a fost dată și banderola. Îmi doresc sincer să-l văd și pe el la echipa națională de seniori sau jucând în cupele europene", a declarat Daniel Pancu pentru Sport.ro.

