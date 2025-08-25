Ianis Hagi (26 de ani) a rămas liber de contract la finalul lunii iunie 2025, când înțelegerea cu Glasgow Rangers nu a mai fost prelungită. Ofertat de Dan Șucu pentru un transfer la Rapid, acesta s-ar fi înțeles cu Fatih Karagumruk, echipă din prima ligă turcă. Daniel Pancu crede că internaționalul român ar fi fost foarte iubit în Giulești, așa cum au fost toț marii fotbaliști români, indiferent dacă au îmbrăcat tricoul Rapidului sau au venit ca adversari.

"Nu pot să mă pun în locul lui Mircea Lucescu, dar contează flerul antrenorului"

"Nu pot să mă pun în locul lui Mircea Lucescu, e o întrebare capcană pentru mine. Dacă eram selecționer, eram la curent cu forma lui și știam dacă îl chemam pe Ianis Hagi sau nu. Au fost cazuri de fotbaliști, Ianis Hagi e unul dintre ei, care nu au jucat foarte mult la echipă, în anumite perioade, și au jucat foarte bine la echipa națională. A mai fost un caz celebru cu Marica, care nu avea echipă, nu știu unde se antrena, a marcat și primul gol într-un meci cu Ungaria.



Contează flerul antrenorului, să-l iei pe unul de pe stradă și să corespundă. Nu e cazul lui Ianis, pentru că se antrenează la Farul. Marica nu știu unde se antrena atunci, știu că era fără echipă. Convoci un jucător fără echipă, cum a făcut nea Piți, marchează, deblochează meciul și se termină 3-0. Asta înseamnă să ai fler de mare antrenor.



"Îl iubeau mult suporterii, așa cum îl iubesc și pe Gică Hagi"

Sigur, una e să fii la Rangers, cazul lui Ianis, să te antrenezi normal acolo și să nu joci, practic nu jucai sâmbăta, duminica. Și una e să te antrenezi la Farul acum, dar nu aparți de echipa aia. Sunt schimbate lucrurile, dar probabil că el e într-o formă foarte bună și dacă-l chemi și are ocazia să dea un gol îl dă. Pentru că la echipa națională Ianis a jucat bine sau foarte bine, nu-mi aduc aminte meciuri slabe ale lui. Plus că e un jucător cu experiență, a trecut prin multe și a acumulat mult.

(Era bun Ianis Hagi la Rapid?) Foarte bun, cum să nu. Ar fi fost foarte bun pentru Rapid, cu siguranță. Îl iubeau mult suporterii, dacă alegea să vină la noi, așa cum îl iubesc și pe Gică Hagi. Giuleștiul a respectat mereu jucătorii valoroși", a declarat Daniel Pancu pentru Sport.ro.

