Fostul atacant al Rapidului a recunoscut că a fost dorit insistent de Sepsi, echipă retrogradată la finele sezonului trecut de Superligă în Liga 2.

Daniel Pancu, ofertat de Sepsi OSK: "M-au sunat vreo 3 zile la rând"

„Sepsi m-a sunat vreo 3 zile la rând în timpul EURO U21. Au vrut să vină să semnăm acolo, în Slovacia. Le-am zis că sunt foarte încărcat și să mă lase 3 zile să mă liniștesc. Cred că aș fi pierdut doar 3-4 zile de pregătire la Sepsi. Nu mai contează. Cred că e echipa din Liga 2 cu cele mai bune condiții. Au tot ce mi-a lipsit mie când antrenam la Rapid. Dacă aveam un gazon bun atunci, promovam la pas”, a spus Pancu la Sport Total FM.

Tehnicianul a lăsat de înțeles că ar accepta inclusiv o echipă din Liga 2, dacă ar exista infrastructură solidă și obiectiv clar de promovare.

„E important să ai jucătorii mulțumiți și unde să-i antrenezi. Sunt 7-8 echipe în Liga 2 cu condiții foarte bune, și salarii, și infrastructură. În meseria asta, nu știi niciodată. Ești mereu cu bagajele făcute”, a adăugat Pancu.

Sepsi OSK, debut de coșmar în Liga 2

Gruparea covăsneană a început cu stângul în divizia secundă. După trei etape jucate, Sepsi ocupă locul 16, cu doar două puncte obținute.

Formația patronată de Laszlo Dioszegi a obținut două remize (1-1 cu Chindia, 0-0 cu Metalul Buzău) și o înfrângere cu Corvinul Hunedoara.

Pentru Sepsi OSK urmează o deplasare la Șelimbăr, în cadrul etapei #4, vineri, 22 august, de la ora 17:00.

