Pancu în teren, Săpunaru în tribună! Imaginile surprinse înainte de Rapid - FCSB

La meciul de pe Arena Națională la care asistă aproximativ 25.000 de spectatori, Rapid a avut parte și de susținerea unor legende ale clubului, Cristi Săpunaru și Daniel Pancu.



Săpunaru, care și-a încheiat cariera la finalul sezonului trecut, a apărut pe Arena Națională la una dintre loje, alta decât cea în care s-au aflat acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu sau directorul sportiv Mauro Pederzoli.



Fostul fundaș nu s-a despărțit în cele mai bune condiții de Rapid și a anunțat că va da în judecată unul dintre angajații clubului după acuzațiile grave care i s-au adus, potrivit cărora ar fi adus alcool în cantonamentul echipei.



Daniel Pancu a dat lovitura de start a meciului. Fostul atacant, care a împlinit chiar duminică vârsta de 48 de ani, a primit un tricou retro înaintea jocului.

