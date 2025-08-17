GALERIE FOTO Pancu pe teren, Săpunaru în tribună! Imaginile surprinse înainte de Rapid - FCSB

Pancu pe teren, Săpunaru &icirc;n tribună! Imaginile surprinse &icirc;nainte de Rapid - FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid și FCSB se înfruntă pe Arena Națională, duminică seară, în runda a șasea din Superliga.

TAGS:
RapidFCSBCristi SapunaruDaniel Pancu
Din articol

Pancu în teren, Săpunaru în tribună! Imaginile surprinse înainte de Rapid - FCSB

La meciul de pe Arena Națională la care asistă aproximativ 25.000 de spectatori, Rapid a avut parte și de susținerea unor legende ale clubului, Cristi Săpunaru și Daniel Pancu.

Săpunaru, care și-a încheiat cariera la finalul sezonului trecut, a apărut pe Arena Națională la una dintre loje, alta decât cea în care s-au aflat acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu sau directorul sportiv Mauro Pederzoli.

Fostul fundaș nu s-a despărțit în cele mai bune condiții de Rapid și a anunțat că va da în judecată unul dintre angajații clubului după acuzațiile grave care i s-au adus, potrivit cărora ar fi adus alcool în cantonamentul echipei.

Daniel Pancu a dat lovitura de start a meciului. Fostul atacant, care a împlinit chiar duminică vârsta de 48 de ani, a primit un tricou retro înaintea jocului.

  • Pancu rapid fcsb 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rapid - FCSB, echipele de start

  • Rapid: Stolz - Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, K. Keita - Dobre, Gojkovic, Hazrollaj - Baroan
  • Rezerve: Aioani - Blazek, Pașcanu, Bădescu, G. Gheorghe, Grameni, El Sawy, R. Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Fl. Tănase, Olaru - Oct. Popescu, Politic, Toma
  • Rezerve: Udrea, Zima - V. Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Al. Stoian
  • Antrenor: Elias Charalambous

VIDEO Victor Angelescu a apărut cu mâna imobilizată la Arena Națională, înainte de Rapid - FCSB

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Rapid - FCSB 0-1: deschidere-fulger de scor pe Arena Națională!
Rapid - FCSB 0-1: deschidere-fulger de scor pe Arena Națională!
Crainicul de la Rapid, apel la galeria lui FCSB &icirc;n timpul meciului. Arbitrii nu au intervenit
Crainicul de la Rapid, apel la galeria lui FCSB în timpul meciului. Arbitrii nu au intervenit
Laurențiu Rus nu s-a abținut după CFR - Botoșani 3-3: E dureros! Fiecare trebuie să știe ce a făcut
Laurențiu Rus nu s-a abținut după CFR - Botoșani 3-3: "E dureros! Fiecare trebuie să știe ce a făcut"
Chelsea - Crystal Palace 0-0 | Rezumat VIDEO. Premier League e transmis de VOYO
Chelsea - Crystal Palace 0-0 | Rezumat VIDEO. Premier League e transmis de VOYO
Probleme pentru FCSB! Motivul pentru care Adrian Șut ratează derby-ul cu Rapid
Probleme pentru FCSB! Motivul pentru care Adrian Șut ratează derby-ul cu Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&rdquo;Ianis Hagi, la Genoa?&rdquo; Răspunsul lui Răzvan Raț

”Ianis Hagi, la Genoa?” Răspunsul lui Răzvan Raț

Lovitură la FCSB! S-a &rdquo;rupt&rdquo; și va fi indisponibil p&acirc;nă &icirc;n septembrie

Lovitură la FCSB! S-a ”rupt” și va fi indisponibil până în septembrie

Ciprian Marica, impresionat de un fotbalist rom&acirc;n: &rdquo;Băi, iartă-mă! A fost cel mai bun&rdquo;

Ciprian Marica, impresionat de un fotbalist român: ”Băi, iartă-mă! A fost cel mai bun”

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu

Ce transfer pregătește FCSB! Gigi Becali vrea un atacant de la o rivală

Ce transfer pregătește FCSB! Gigi Becali vrea un atacant de la o rivală

Ungurii, obraznici: naționala Rom&acirc;niei de baschet, supusă unui tratament indecent, la Szolnok

Ungurii, obraznici: naționala României de baschet, supusă unui tratament indecent, la Szolnok

CITESTE SI
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;

stirileprotv Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!