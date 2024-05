Noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving a început în acest weekend la Atena unde cei ma buni săritori la mare înălțime din lume au sărit, de pe platformele amplasate la 21 de metri la feminin și 27 de metri la masculin, în apele lacului Vougliameni.

Cu un format nou, trei zile de concurs în loc de două, o nouă clasificare a săriturilor în funcție de gradul de dificultate, dar și cu un sistem de punctaj diferit în care câștigătorul rundei primește 20 de puncte, sezonul cu numărul 15 din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving va fi cu siguranță cel mai spectaculos din istorie. Constantin Popovici și Cătălin Preda și-au confirmat statutul de favoriți în lupta pentru Trofeul King Kahekili și au făcut spectacol la prima etapă din acest sezon.

Prima săritură din concurs a fost una cu un grad de dificultate impus de 2,6, iar cei 24 de concurenți au sărit direct de pe stânci. Constantin Popovici a primit 67,60 de puncte pentru această săritură și a împărțit locul 3 cu americanul David Colturi. Din cauza unei răceli, Cătălin Preda nu a avut cel mai bun început la Atena și după prima săritură se afla pe locul 8 la general cu un total de 61,10 puncte.

După cele două sărituri programate sâmbătă, campionul de anul trecut a urcat pe prima poziție cu un avans de 5,65 de puncte față de britanicul Aidan Heslop, principalul său rival în lupta pentru titlu în 2023. Și Cătălin Preda a avut două sărituri bune sâmbătă cu care și-a păstrat locul în top 10 la general.

Constantin Popovici a ales o săritură cu un grad de dificultate de 5,7 pentru marea finală de duminică și cu două note de 8,5 și trei note de 8 și-a asigurat primul succes din sezonul aniversar al Seriei Mondială Red Bull Cliff Diving, fiind singurul săritor care a trecut de 400 de puncte pentru cele patru sărituri cumulate.

Și pentru Cătălin Preda ziua de duminică a fost cea mai bună de la Atena. Atletul Red Bull a avut în finală săritura cu un un grad de dificultate de 6, cel mai mare din această etapă, și după o execuție senzațională a primit o notă de 8,5 și patru note de 9, aceasta fiind cea mai bună săritură din concurs. Cu un total de 162 de puncte pentru această săritură executată în premieră, Cătălin Preda a urcat de pe locul 9 până pe locul patru la general și și-a asigurat și puncul bonus acordat sportivului cu cea mai bună săritură din concurs.

„Mă bucur că am încheiat această etapă cu o săritură bună, mai ales că m-am încălzit ceva mai greu pentru prima rundă din Seria Mondială. Am pierdut multe puncte în primele trei manșe, iar acest final mă motivează. Am pus cap la cap elementele pentru săritura cu cel mai mare grad de dificultate din acest sezon și acum urmează să perfecționez totul pentru următoarele etape. Înainte rundei din Boston voi avea nevoie de puțină odihnă și aș vrea să le mai mulțumesc tuturor pentru susținerea extraordinară de aici”, a spus Cătălin Preda.

Pentru Constantin Popovici aceasta a fost a 8 victorie din carieră și cel de-al 17-lea podium în cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă de la mare înălțime din lume. Podiumul competiției masculine a fost completat de spaniolul Carlos Gimeno și americanul James Lichtenstein.

Reacția lui Constantin Popovici după victoria din Grecia

“Mă bucur enorm că am început acest sezon cu victorie, mai ales că lucrurile nu păreau să meargă foarte bine după accidentarea ușoară din prima zi. Am făcut și mici greșeli pe care le pot corecta în viitor. A fost etapa cea mai aproape de casă și zeii greci se pare că mi-au dat puteri suplimentare așa că am reușit să câștig. E un început bun și sper să obțin același rezultat și în etapa de la Boston”, a spus Constantin Popovici, care a câștigat etapa de la Atena cu un total de 424,15 puncte.

În competiția feminină s-a impus Molly Carlson (Canada), podiumul fiind completat de campioana de anul trecut Rhiannan Iffland (Australia) și de Simone Leathead (Canada), aflată la primul podium din carieră. Simone, cea mai tânără sportivă din competiție, și-a asigurat și punctul suplimentar pentru cea mai bună săritură la feminin din această etapă.

Următoarea rundă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving se va desfășura pe 8 iunie la Boston, în Statele Unite, etapa fiind transmisă în direct pe Red Bull TV.

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – etapa a 1-a, Atena, Grecia (masculin)

1- Constantin Popovici ROU – 424,15 puncte

2- Carlos Gimeno ESP – 395,70 p

3- James Lichtenstein USA – 384,40 p

4- Catalin Preda ROU – 380,60 p

5- Jonathan Paredes MEX – 376,35 p

6- Aidan Heslop GBR – 367,35 p

7- Miguel Garcia (W) COL – 336,35 p

8- Oleksiy Prygorov UKR – 322,85 p

9- Matt Cooper (W) USA – 309,80 p

10- David Colturi (W) USA – 304,00 p

11- Sergio Guzman (W) MEX – 298,10 p

12- Braden Rumpit (W) NZL – 264,30 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024 (masculin) – după prima etapă

1- Constantin Popovici ROU – 20 puncte

2- Carlos Gimeno ESP – 16 p

3- James Lichtenstein USA – 13 p

4- Catalin Preda ROU – 11 p

5- Jonathan Paredes MEX – 8 p

6- Aidan Heslop GBR – 7 p

7- Miguel Garcia (W) COL – 6 p

8- Oleksiy Prygorov UKR – 5 p

9- Matt Cooper (W) USA – 4 p

10- David Colturi (W) USA – 3 p

11- Sergio Guzman (W) MEX – 2 p

12- Braden Rumpit (W) NZL – 1 p

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – etapa a 1-a, Atena, Grecia (feminin)

1- Molly Carlson CAN – 323,85 puncte

2- Rhiannan Iffland AUS – 323,75 p

3- Simone Leathead CAN – 319,10 p

4- Elisa Cosetti (W) ITA – 293,65 p

5- Xantheia Pennisi AUS – 288,65 p

6- Maria Paula Quintero COL – 277,35 p

7- Meili Carpenter USA – 277,20 p

8- Anna Bader (W) GER – 272,10 p

9- Paty Valente (W) BRA – 252,65 p

10- Yana Nestsiarava (W) ITA – 244,15 p

11- Eleanor Smart USA – 232,70 p

12- Aimee Harrison (W) CAN – 188,60 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024 (feminin) – după prima etapă

1- Molly Carlson CAN – 20 puncte

2- Rhiannan Iffland AUS – 16 p

3- Simone Leathead CAN – 14 p

4- Elisa Cosetti (W) ITA – 10 p

5- Xantheia Pennisi AUS – 8 p

6- Maria Paula Quintero COL – 7 p

7- Meili Carpenter USA – 6 p

8- Anna Bader (W) GER – 5 p

9- Paty Valente (W) BRA – 4 p

10- Yana Nestsiarava (W) ITA – 3 p

11- Eleanor Smart USA – 2 p

12- Aimee Harrison (W) CAN – 1 p

Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024

8 iunie – Boston, Statele Unite ale Americii

30 iunie – Polignano a Mare, Italia

20 iulie – Causeway Coast, Irlanda de Nord

10 august – Oslo, Norvegia

25 august – Montreal, Canada

29 septembrie – Antalia, Turcia

10 noiembrie – Sydney, Australia

Sportivi permanenți în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024

Masculin

Nikita Fedotov, IAT

Carlos Gimeno, ESP

Aidan Heslop, GBR

James Lichtenstein, USA

Jonathan Paredes, MEX

Oleksiy Prygorov, UKR

Constantin Popovici, ROU

Catalin Preda, ROU

Feminin

Molly Carlson, CAN

Meili Carpenter, USA

Rhiannan Iffland, AUS

Simone Leathead, CAN

Xantheia Pennisi, AUS

Maria Paula Quintero, COL

Eleanor Smart, USA