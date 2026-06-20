Turcii fac parte din Grupa D de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, alături de SUA, Australia și Paraguay. După 0-2 cu Australia în meciul de debut și 0-1 cu Paraguay în a doua rundă, selecționata lui Vincenzo Montella a fost eliminată de la Mondial cu o partidă înainte de finalul grupelor.

Vincenzo Montella dă vina pe destin după eliminarea Turciei: ”Se întâmplă o dată la 50 de meciuri așa ceva”

Cu Australia, turcii au avut 30 de șuturi în total, dintre care opt pe poartă, iar cu Paraguay, 32 de șuturi, dintre care cinci au fost pe spațiul porții. Vincenzo Montella, căruia suporterii i-au cerut demisia după cele două meciuri de la Mondial, a dat vina pe soartă la capătul celor 90 de minute cu Paraguay.

”Îmi pare foarte rău. În numele națiunii noastre, au existat așteptări mari. Și noi aveam așteptări foarte mari. Îmi pare foarte rău și în numele federației noastre. Știu foarte bine cât de mult au muncit jucătorii noștri. În mod normal, se întâmplă o dată la 50 de meciuri să iasă așa ceva.

În două meciuri sunt 65 de șuturi, nici nu vreau să mai vorbesc despre posesia mingii. Destinul nu a fost de partea noastră. Le-am spus jucătorilor: 'ați dat totul'. Eu nu spun 'acesta ar fi putut face mai mult, acesta ar fi putut face mai bine'.

Eu mă uit mereu la ambiția fotbalistului. Toți au luptat incredibil. A existat o dorință incredibilă. În procesul de lucru continuu, toată lumea a muncit, toată lumea a depus eforturi mari, dar din păcate nu a fost suficient”, a spus Montella, potrivit fanatik.com.tr.

Lotul Turciei la CM 2026

PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray).

FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma).

MIJLOCAȘI: Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

ATACANȚI: Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray).