Sportivii români Cătălin Preda şi Constantin Popovici se află în top cinci la ultima etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, de sărituri de la mare înălţime, la Boston (SUA), după primele două sărituri.



Preda ocupă locul al patrulea, cu 186,15 puncte, iar Popovici se află pe cinci, cu 180,8 puncte.



Lider este americanul James Lichtenstein, cu 209,1 puncte, urmat de spaniolul Carlos Gimeno, 195,6 puncte, şi de ucraineanul Oleksi Prigorov, 188,7 puncte.



Azi sunt programate celelalte două sărituri, la alegere.



În clasamentul general al sezonului, lider este francezul Gary Hunt, cu 49 de puncte, urmat de Constantin Popovici, 42 puncte, mexicanul Jonathan Paredes, 37 puncte, etc. Preda se află pe 9, cu 13 puncte.

