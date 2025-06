Sportivii români au terminat în Top 8 etapa a doua din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2025

„A fost un weekend dificil în care am avut vânt puternic, care a bătut cu până la 45 km/h și valuri foarte mari. Am avut ghinion pentru că am ratat săritura a treia din cauza acestor valuri și astfel am ratat șansa unei clasări pe podium. Sunt bucuros că nu m-am accidentat și cred că pot recupera punctele pierdute aici în ultimele două etape din acest sezon”, a spus Constantin Popovici.

Cătălin Preda a participat și la etapa din Italia cu un wild card, sportivul român nefiind anul acesta pe lista săritorilor permanenți pentru că nu a participat la tot sezonul trecut din cauza accidentării de la Boston. Atletul Red Bull a avut un început excelent și după prima săritură a fost pe podium, dar celelalte trei au fost marcate de condițiile meteo dificile și în final a încheiat pe locul 8 în clasamentul general.



„În weekendul în care am împlinit 34 de ani am avut o etapă dificilă din cauza condițiilor meteo. Am început cu o săritură bună, dar la următoarele am prins valuri foarte mari și nu am reușit să închei săriturile așa cum știu că pot. Runda aceasta a fost o lecție și o experiență pentru mine și aleg să mă concentrez acum doar pe ce pot controla eu. Știu că sunt într-o formă bună și că pot obține mai mult așa că voi da tot ce am mai bun în etapele următoare”, a spus Cătălin Preda.

După etapa a doua din acest sezon, Constantin Popovici se află pe locul patru la general cu un total de 22 de puncte, iar Cătălin Preda ocupă poziția a noua cu 8 puncte. În competiția feminină, Rhiannan Iffland (AUS), campioana de anul trecut, și-a asigurat aurul, podiumul fiind completat de Simone Leathead (CAN) și Lisa Faulkner (SUA).

Următoarea etapă se va desfășura pe 5 - 6 septembrie la Mostar, în Bosnia și Herțegovina, un alt loc emblematic pentru Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, unde cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume vor sări direct de pe podul Stari Most în apele repezi ale râului Neretva. Toate rundele din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving vor fi transmise în direct pe Red Bull TV.