Au mai rămas doar 50 de zile până la startul unui nou sezon în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, iar România va avea și anul acesta doi reprezentanți în cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă de la mare înălțime din lume.



Filipine, Italia, Bosnia și Herțegovina și Statele Unite ale Americii sunt țările gazdă ale celor patru etape incluse în calendarul din 2025 al Seriei Mondiale, iar Constantin Popovici și Cătălin Preda sunt pregătiți să se lupte din nou pentru trofeul King Kahekili.



În întrecerea masculină, săriturile în apă sunt programate de la o înălțime de 27 de metri, de aproape trei ori mai mult decât în competiția olimpică, iar înainte de intrarea în apă sportivii ating o viteză de peste 85 km/h. O săritură durează mai puțin de 3 secunde, iar forța pe care o resimte un sportiv la intrarea în apă este de 2 - 3 G.

Constantin Popovici, campionul Seriei Mondiale în 2023 și vicecampion în 2024, va fi unul dintre cei 8 săritori permanenți la fiecare etapă. În plus, sportivul român a participat cel puțin o dată la toate rundele incluse anul acesta în calendar.



„Este o perioadă scurtă între ultima etapă de anul trecut și prima din noul sezon așa că mă concentrez pe antrenamente. Înaintea sezonului trecut nu am avut cea mai bună perioadă de pregătire, am avut și mai multe accidentări, dar acum totul a mers bine și vreau să încep în forță. În afara antrenamentelor de acasă mai am programat un cantonament în China, chiar înaintea etapei din Filipine, și sunt sigur că voi fi în formă maximă la startul sezonului. Obiectivul este să am o evoluție mai bună decât în 2024 și să mă lupt din nou pentru titlu”, a spus Constantin Popovici.



Cătălin Preda a terminat sezonul 2024 pe locul 13 la general, din cauza accidentării de la Boston care l-a ținut departe de trambulină până la finalul anului, și va participa la etapele de anul acesta cu un wild card.