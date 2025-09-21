Cătălin Preda s-a clasat pe poziţia secundă la etapa din circul mondial Red Bull Cliff Diving (sărituri în apă de la mare înălţime - 27 m) de la Boston, de la finalul acestei săptămâni.

În SUA, sportivul român pregătit de antrenorul Florin Avasiloae a încheiat întrecerea cu un total de 418.35 puncte, la capătul unei evoluţii entuziasmante.

Competiţia de la Boston, ultima din circul mondial Red Bull Cliff Diving în 2025, a fost câştigată de către americanul James Lichtenstein, cu un total de 419.10 puncte, scrie news.ro.

Ce a scris Steaua despre performanța lui Cătălin Preda

"Stelistul Cătălin Preda s-a clasat pe poziția secundă la etapa din circul mondial Red Bull Cliff Diving (sărituri în apă de la mare înălțime - 27 m) de la Boston, de la finalul acestei săptămâni.

În SUA, sportivul român pregătit de antrenorul Florin Avasiloae a încheiat întrecerea cu un total de 418.35 puncte, la capătul unei evoluții entuziasmante. Recuperat complet după o accidentare care l-a ținut mult timp departe de competițiile importante, Cătălin a revenit în forță la Boston și e convins că sezonul 2026 va fi al său!

În clasamentul general, Cătălin Preda s-a clasat pe poziția a șaptea, cu 29 de puncte", a scris CSA Steaua pe rețelele social media.

În clasamentul general, Cătălin Preda s-a clasat pe poziția a șaptea, cu 29 de puncte”, a scris CSA Steaua pe rețelele social media.