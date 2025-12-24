Joyskim Dawa (29 de ani), accidentat în luna martie, la naționala Camerunului, va putea să joace din nou pentru FCSB începând cu luna ianuarie. Fundașul central este complet recuperat și va fi inclus pe lista LPF pentru a avea drept de joc în Superliga, a anunțat Mihai Stoica.



Joyskim Dawa revine pe lista LPF a lui FCSB

Om de bază la FCSB în cele două sezoane în care echipa a cucerit titlul de campioană, Dawa a suferit în martie o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate.



"Dawa putea să joace și acum, doar că el a avut drept de joc doar în meciurile cu Steaua Roșie Belgrad, UTA Arad și Feyenoord. Împreună cu el am luat decizia de a nu juca acum și de a nu risca pentru că a fost o perioadă lungă de absență și nu avea niciun sens. El va face pregătirea din primul minut cu echipa. Va fi pe listă și la campionat, iar pe listă la UEFA este", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

În centrul defensivei, FCSB mai are variantele Siyabonga Ngezana, Daniel Graovac, Mihai Lixandru, Vlad Chiricheș, Andre Duarte și Andrei Dăncuș.



La începutul anului 2026, FCSB va efectua un cantonament în Antalya, unde va disputa și un amical împotriva lui Beșiktaș. Campioana va reveni ulterior în România, iar pe 16 ianuarie va juca pe terenul lui FC Argeș, în Superliga. Pe 22 și 29 ianuarie sunt programate ultimele jocuri din faza principală Europa League, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

