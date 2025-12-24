Schimbul iernii în Serie A, între Inter și Juventus! Ce jucător ar urma să primească Cristi Chivu

Inter și Juventus ar putea face schimbul Frattesi - Cambiaso

Davide Frattesi (26 de ani), mijlocașul lui Inter, a intrat foarte rar în planurile lui Cristi Chivu din acest sezon. Italianul a prins în total puțin peste 500 de minute în toate competițiile și este nemulțumit de statutul său, în condițiile în care speră să prind lotul echipei naționale pentru barajul Cupei Mondiale.



De serviciile lui Frattesi se interesează chiar rivala Juventus. Antrenorul Luciano Spalletti, acum pe banca "Bătrânei Doamne", a fost impresionat de randamentul mijlocașului de la Inter în perioada în care l-a avut la echipa națională, iar acum ar vrea să îi obțină semnătura la echipa de club.

