Schimbul iernii în Serie A, între Inter și Juventus! Ce jucător ar urma să primească Cristi Chivu

Schimbul iernii în Serie A, între Inter și Juventus! Ce jucător ar urma să primească Cristi Chivu
Inter și Juventus ar putea fi protagonistele unui schimb spectaculos de jucători în fereastra de mercato din ianuarie.

Inter și Juventus ar putea face schimbul Frattesi - Cambiaso

Davide Frattesi (26 de ani), mijlocașul lui Inter, a intrat foarte rar în planurile lui Cristi Chivu din acest sezon. Italianul a prins în total puțin peste 500 de minute în toate competițiile și este nemulțumit de statutul său, în condițiile în care speră să prind lotul echipei naționale pentru barajul Cupei Mondiale.

De serviciile lui Frattesi se interesează chiar rivala Juventus. Antrenorul Luciano Spalletti, acum pe banca "Bătrânei Doamne", a fost impresionat de randamentul mijlocașului de la Inter în perioada în care l-a avut la echipa națională, iar acum ar vrea să îi obțină semnătura la echipa de club.

Inter nu s-ar opune plecării lui Frattesi și ar fi tentată să accepte un schimb cu Andrea Cambiaso (25 de ani), jucător de bandă, de asemenea internațional italian, anunță Tuttomercatoweb.

Cambiaso a jucat constant la Juventus în acest sezon, iar Inter l-ar putea folosi pentru a suplini absența lui Denzel Dumfries din flancul drept. Olandezul s-a operat recent și va lipsi câteva luni de pe gazon.

Presa italiană scrie că săptămânile următoare vor fi decisive pentru posibilul schimb dintre Inter și Juventus, însă mutările ar putea fi facilitate de nevoia echipei lui Cristi Chivu de a întări o poziție "foarte delicată".

