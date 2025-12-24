Acționariat de 5 stele! Clubul de fotbal la care investesc Luka Modric, Snoop Dogg și Martha Stewart

Martha Stewart, personalitate media, antreprenoare şi autoare americană, a devenit coproprietară la clubul galez Swansea City, din liga secundă engleză de fotbal (Championship), scrie Reuters.

Martha Stewart, ultima vedetă intrată în acționariatul lui Swansea



Stewart, o expertă în domeniul stilului de viaţă (lifestyle), este prima americancă devenită miliardară prin forţe proprii şi s-a aflat în tribună la meciul de vinerea trecută, în care Swansea City a învins-o pe Wrexham cu 2-1.



''Suntem foarte încântaţi să o primim pe Martha în conducerea noastră. Ştim că experienţa trăită la jocul de vineri seara nu a făcut decât să-i sporească propriul entuziasm şi anticiparea pentru a face parte din Swansea City'', a transmis clubul galez într-un comunicat de presă

