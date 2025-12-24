Acționariat de 5 stele! Clubul de fotbal la care investesc Luka Modric, Snoop Dogg și Martha Stewart

Acționariat de 5 stele! Clubul de fotbal la care investesc Luka Modric, Snoop Dogg și Martha Stewart Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

O formație din Championship a reușit să atragă mai multe personalități în acționariatul clubului.

TAGS:
Martha StewartSwanseaLuka ModricSnoop Dogg
Din articol

Martha Stewart, personalitate media, antreprenoare şi autoare americană, a devenit coproprietară la clubul galez Swansea City, din liga secundă engleză de fotbal (Championship), scrie Reuters.

Martha Stewart, ultima vedetă intrată în acționariatul lui Swansea

Stewart, o expertă în domeniul stilului de viaţă (lifestyle), este prima americancă devenită miliardară prin forţe proprii şi s-a aflat în tribună la meciul de vinerea trecută, în care Swansea City a învins-o pe Wrexham cu 2-1.

''Suntem foarte încântaţi să o primim pe Martha în conducerea noastră. Ştim că experienţa trăită la jocul de vineri seara nu a făcut decât să-i sporească propriul entuziasm şi anticiparea pentru a face parte din Swansea City'', a transmis clubul galez într-un comunicat de presă

Snopp Dogg și Luka Modric au și ei acțiuni la Swansea

Stewart este cea mai recentă celebritate care a devenit coproprietar minoritar al clubului, după ce rapperul american Snoop Dogg a cumpărat de asemenea acţiuni în iulie.

Fotbalistul croat Luka Modric, câştigătorul Balonului de Aur din 2018, a devenit de asemenea coproprietar în aprilie.

Swansea ocupă locul 19 în Championship şi va înfrunta vineri liderul Coventry City. 

Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția hotelului din Sibiu, unde un tavan s-a prăbușit peste o piscină: „Instalaţiile funcţionau în parametrii normali”
Reacția hotelului din Sibiu, unde un tavan s-a prăbușit peste o piscină: &bdquo;Instalaţiile funcţionau &icirc;n parametrii normali&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Schimbul iernii &icirc;n Serie A, &icirc;ntre Inter și Juventus! Ce jucător ar urma să primească Cristi Chivu
Schimbul iernii în Serie A, între Inter și Juventus! Ce jucător ar urma să primească Cristi Chivu
&bdquo;Un caz pierdut?&rdquo; Slovacii au pus lupa pe Jambor după sezonul de coșmar la Rapid: &bdquo;Nu lasă o impresie bună&rdquo;
„Un caz pierdut?” Slovacii au pus lupa pe Jambor după sezonul de coșmar la Rapid: „Nu lasă o impresie bună”
Spaniolii, impresionați de Ionuț Radu: rom&acirc;nul e &icirc;n echipa ideală a lunii decembrie, l&acirc;ngă Mbappe și Pedri
Spaniolii, impresionați de Ionuț Radu: românul e în echipa ideală a lunii decembrie, lângă Mbappe și Pedri
Revenire &icirc;n forță la FCSB: Va fi din primul minut cu echipa!
Revenire în forță la FCSB: "Va fi din primul minut cu echipa!"
Out de la FCSB, refuzat &icirc;n Ardeal! U Cluj &icirc;i &icirc;nchide ușa &icirc;n nas lui Denis Alibec: &bdquo;Nu e pe lista noastră!&rdquo;
Out de la FCSB, refuzat în Ardeal! U Cluj îi închide ușa în nas lui Denis Alibec: „Nu e pe lista noastră!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! O echipă din Premier League vine după fostul rapidist

Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! O echipă din Premier League vine după fostul rapidist

Dinamo, trei transferuri de titlu! C&acirc;inii pot spera la un succes istoric, așteptat de 19 ani

Dinamo, trei transferuri de titlu! "Câinii" pot spera la un succes istoric, așteptat de 19 ani

Reacție-fulger din Anglia: Da, cred că Drăgușin va fi v&acirc;ndut. Nu văd unde ar putea juca la Tottenham

Reacție-fulger din Anglia: "Da, cred că Drăgușin va fi vândut. Nu văd unde ar putea juca la Tottenham"

Revenirea lui Vladislav Blănuță &icirc;n Rom&acirc;nia, confirmată &icirc;n Ucraina

Revenirea lui Vladislav Blănuță în România, confirmată în Ucraina

Transfer spectaculos reușit de Real Madrid! Fotbalistul dorit de 15 echipe vine pe Santiago Bernabeu

Transfer spectaculos reușit de Real Madrid! Fotbalistul dorit de 15 echipe vine pe Santiago Bernabeu

A &icirc;nceput curățenia de iarnă, la Real: primul jucător la care renunță Xabi Alonso

A început curățenia de iarnă, la Real: primul jucător la care renunță Xabi Alonso



Recomandarile redactiei
Schimbul iernii &icirc;n Serie A, &icirc;ntre Inter și Juventus! Ce jucător ar urma să primească Cristi Chivu
Schimbul iernii în Serie A, între Inter și Juventus! Ce jucător ar urma să primească Cristi Chivu
&bdquo;Un caz pierdut?&rdquo; Slovacii au pus lupa pe Jambor după sezonul de coșmar la Rapid: &bdquo;Nu lasă o impresie bună&rdquo;
„Un caz pierdut?” Slovacii au pus lupa pe Jambor după sezonul de coșmar la Rapid: „Nu lasă o impresie bună”
Spaniolii, impresionați de Ionuț Radu: rom&acirc;nul e &icirc;n echipa ideală a lunii decembrie, l&acirc;ngă Mbappe și Pedri
Spaniolii, impresionați de Ionuț Radu: românul e în echipa ideală a lunii decembrie, lângă Mbappe și Pedri
Revenire &icirc;n forță la FCSB: Va fi din primul minut cu echipa!
Revenire în forță la FCSB: "Va fi din primul minut cu echipa!"
Out de la FCSB, refuzat &icirc;n Ardeal! U Cluj &icirc;i &icirc;nchide ușa &icirc;n nas lui Denis Alibec: &bdquo;Nu e pe lista noastră!&rdquo;
Out de la FCSB, refuzat în Ardeal! U Cluj îi închide ușa în nas lui Denis Alibec: „Nu e pe lista noastră!”
Alte subiecte de interes
Ionuț Radu a debutat la Bournemouth! Ce notă a primit portarul
Ionuț Radu a debutat la Bournemouth! Ce notă a primit portarul
Victorie istorica pentru Brentford! Echipa se intoarce in Premier League dupa 74 de ani si va incasa 180 de milioane de euro! Imagini fabuloase
Victorie istorica pentru Brentford! Echipa se intoarce in Premier League dupa 74 de ani si va incasa 180 de milioane de euro! Imagini fabuloase
Luka Modric a semnat! Unde va juca din sezonul viitor
Luka Modric a semnat! Unde va juca din sezonul viitor
Mesajul lui Luka Modric după egalul cu Italia: Mulțumesc fanilor italieni
Mesajul lui Luka Modric după egalul cu Italia: "Mulțumesc fanilor italieni"
&rdquo;Nu știam că sunt antrenați de Snoop Dogg&rdquo;. Selecționerul Senegalului, viral pe internet
”Nu știam că sunt antrenați de Snoop Dogg”. Selecționerul Senegalului, viral pe internet
Snoop Dogg ar fi invidios! Mike Tyson, fotografie virală cu un sac imens de marijuana! C&acirc;știg de peste 500 de mii de euro pe lună
Snoop Dogg ar fi invidios! Mike Tyson, fotografie virală cu un sac imens de marijuana! Câștig de peste 500 de mii de euro pe lună
CITESTE SI
Noua ordonanță &bdquo;trenuleț&rdquo; a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

stirileprotv Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

A născut Denisa Coțolan! Iancu Sterp a publicat prima imagine cu bebelușul și proaspăta mămică

protv A născut Denisa Coțolan! Iancu Sterp a publicat prima imagine cu bebelușul și proaspăta mămică

Mărturiile dezertorilor ucraineni care &icirc;și riscă viața travers&acirc;nd munții &icirc;n Rom&acirc;nia. Cine sunt &bdquo;&icirc;ngerii&rdquo; de la graniță

stirileprotv Mărturiile dezertorilor ucraineni care își riscă viața traversând munții în România. Cine sunt „îngerii” de la graniță

Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru &rdquo;&icirc;nzestrarea&rdquo; Armatei

stirileprotv Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!