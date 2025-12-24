Goalkeeper-ul român traversează o perioadă de grație în La Liga, iar presa iberică nu a trecut cu vederea prestațiile sale sigure. Într-un „prim 11” stelar, dominat de nume grele precum Kylian Mbappe, Pedri sau Koke, Ionuț Radu și-a câștigat lotul prin statistici de invidiat.



Analiza realizată de spanioli arată că Radu a închis luna decembrie fără să primească vreun gol. Mai mult, românul a avut intervenții decisive, reușind să apere un penalty și să adune nu mai puțin de 12 parade salvatoare în meciurile disputate.



„Apără cum nu a mai făcut-o nimeni la Celta”



Jurnaliștii de la Radio MARCA au subliniat importanța vitală a lui Radu pentru echipa sa în acest final de an. „Este MVP-ul celor de la Celta în ultimele partide, apără cum niciun alt portar al Celtei nu a mai făcut-o în ultimii ani”, a spus De Llano, unul dintre analiștii emisiunii „La Pizarra de Quintana”.



Românul face parte dintr-o linie defensivă solidă în echipa lunii, alături de jucători precum Aitor Ruibal, Marc Pubill, Carl Starfelt și Carlos Romero. Totuși, lumina reflectoarelor cade pe compartimentul ofensiv, unde Kylian Mbappe a ieșit la rampă după un final de an exploziv cu Real Madrid, alături de Ferran Torres de la FC Barcelona.

Iată cum arată echipa ideală a lunii decembrie în La Liga, în viziunea Radio MARCA:



Portar: Ionuț Radu (Celta Vigo)



Ionuț Radu (Celta Vigo) Fundași: Aitor Ruibal (Betis), Marc Pubill (Atletico Madrid), Carl Starfelt (Celta Vigo), Carlos Romero (Espanyol)



Aitor Ruibal (Betis), Marc Pubill (Atletico Madrid), Carl Starfelt (Celta Vigo), Carlos Romero (Espanyol) Mijlocași: Koke (Atletico Madrid), Pedri (Barcelona), German Valera (Elche), Raphinha (Barcelona)



Koke (Atletico Madrid), Pedri (Barcelona), German Valera (Elche), Raphinha (Barcelona) Atacanți: Kylian Mbappe (Real Madrid), Ferran Torres (Barcelona)



Kylian Mbappe (Real Madrid), Ferran Torres (Barcelona) Antrenor: Manolo González (Espanyol)



Ionuț Radu traversează o formă excelentă la Celta Vigo, devenind o „garanție absolută” pentru echipa antrenată de Claudio Giraldez. Cotat la 5 milioane de euro, portarul mai are contract cu spaniolii până în iunie 2026.

