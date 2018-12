Jeremy Clarkson, Dacia Duster cea mai PROASTA masina a anului: "Nimeni nu conduce asemenea masina cu demnitatea intacta!"

Jeremy Clarkson a inclus Dacia Duster pe lista celor mai proaste masini ale anului.

Dacia, alaturi de Audi, Fiat, Mini sau Volvo. Pe lista celor mai proaste masini lansate in anul 2018. Sunt doar optiunile lui Jeremy Clarkson, prezentatorul emisiunii Grand Tour si jurnalist pentru The Sun si Sunday Times. Clarkson face teste ale masinilor saptamanal, iar la finalul anului alcatuieste un top cu cele mai proaste masine pe care le-a testat.

Deloc surprinzator, noul Duster nu e pe gustul lui Clarkson, care ar prefera un SUV second hand in locul unui Duster nou.

Duster, cel mai bine vandut model Dacia, se afla insa intr-un cerc select in topul lui Clarkson, alaturi de Fiat 500 Abarth 695 Rivale, Audi Q8, Mini 1499 GT si Volvo V60.

"Dacia Duster este construita de putinii oameni care inca mai locuiesc in Romania, folosind piese de care Renault nu mai are nevoie. Cu alte cuvinte, noul Duster este practic un Clio vechi. Dar asta nu este ceva gresit. Vechiul Clio era o masina interesanta. Sigura, in primul rand.

Motorul? De aici lucrurile incep sa fie un pic gresite, deoarece masina pe care am testat-o a avut un motor de 1.6 litri in patru cilindri, care vine de pe vremurile dinaintea motoarelor turbo. Motorul genera 113 cai putere, ceea ce nu suna rau, ci acceptabil. In realitate, insa, nu este deloc asa.

In treapta a sasea pe autostrada, aceasta masina nu va accelera deloc. Poate doar daca mergi la vale, dar o va face din cauza gravitatii. Ce vei face tu cu piciorul drept va fi complet irelevant. Va trebui sa cobori in treapta a patra, care iti va oferi ceva control din piciroul tau, dar zgomotul va fi infernal.

In oras, aceasta masina are o problema si mai mare. Masina pe care am testat-o a avut tractiune integrala, dar in loc ca Dacia sa puna o cutie de viteza care sa se potriveasca a folosit una foarte scurta. Iar asta inseamna ca trebuie sa schimbi in viteza a treia cand ajungi la 4 mile pe ora. Nu stiam ce sa fac, dar chiar nu stiam ce sa fac!

Din viteza a patra, lucrurile au revenit la normal. Dar apoi trebuie sa treci direct la viteza a sasea, pentru ca a cincea este inutila. Nimeni nu va conduce vreodata un Duster linistit. Ori cu demnitatea lui intacta. Dacia Duster are personalitatea unui bec stradal sau a unei masini de spalat. Permitati-mi sa spun asa: nimeni nu-i va da Duster-ului sau un nume dragut.

Mi-ar placea sa concluzionez prin a va spune ca, daca va concentrati din greu, aceasta masina va accelera destul de frumos, insa nu o va face. Sa ajungeti la 100 de km/ora aveti nevoie de 12,9 secunde, care in timp uman inseamna un an.

Iar viteza maxima este de 168 de km/h, ceea ce, dupa cum arata fanii varstnici ai Daciei, este mai mult decat suficient. Nu pot contrazice asta. Are un pret din anul 1956, deci presupun ca n-ar trebui sa fiu dezamagit ca are o viteza maxima din anul 1956.

Oamenii care s-au urcat in aceasta masina au remarcat vopseaua oribila, au ras de teribilitatea tuturor butoanelor. Eu le-am inchis gura spunand ca e o masina off-road ce costa mai putin de 10 mii de lire sterline.

Din pacate, cand m-am asezat sa scriu asta, mi-am pus ochelarii si mi-am dat seama ca versiunea Comfort costa 15.195 de lire sterline.

In plus, se asteapta sa platiti 495 de lire sterline pentru vopseaua hidoasa de aur. Apoi, ei se asteapta sa platiti si 90 de lire pentru hartile din vestul Europei. Deci, daca nu dati Daciei 90 de lire sterline, Duster nu poate sa-si gaseasca decat drumul in Letonia?



Sunt masini de la Nissan, Seat, Suzuki si Kia pe care le puteti cumpara la acesti bani si toate sunt mai sigure si mai bune in orice mod. Sigur, va puteti mentine la nivelul Duster si va puteti lauda prietenilor ca ati luat o masina noua pentru 9.995 de lire sterline. Dar imi pare rau: as prefera sa cumpar un Range Rover Evoque, un BMW X3 sau un Audi Q5 la mana a doua", a scris Clarkson in testul sau din Sunday Times.