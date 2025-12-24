Jurnaliștii de la sportnet.sme.sk au ajuns la concluzia că investiția de un milion de euro nu s-a justificat până acum, în contextul în care vârful de 22 de ani nu reușește să devină periculos nici după revenirea din împrumutul de la Zilina.



Sub titlul „Fotbalist de un milion? Un caz pierdut, spun experții”, slovacii remarcă discrepanța majoră dintre suma plătită de Rapid în vara lui 2024 și realizările din teren ale atacantului cotat acum la doar 400.000 de euro.



Chiar dacă oficialii clubului bucureștean continuă să îl susțină public, analiza din Slovacia subliniază că Jambor „nu a lăsat o impresie bună” de la transferul său și că experții tind să îl „zdruncine” cu critici dure.



„Nu are ocazii de gol”



Sursa citată a evidențiat lipsa de eficacitate a atacantului, care a bifat 20 de meciuri în campionat în decursul a două sezoane, fără să marcheze vreun gol în Superliga. Singura sa reușită a venit în Cupa României, în luna octombrie a acestui an.



„Jambor a petrecut pe gazon doar două sute de minute în liga românească în acest sezon. Intră în dueluri mai mult de pe banca de rezerve, iar pe teren nu reușește să ajungă în situații de a marca”, notează slovacii.



De asemenea, presa slovacă amintește de încercarea eșuată de revitalizare a carierei sale prin împrumutul înapoi la Zilina, în primăvara lui 2025. Deși mutarea a fost gândită ca o „mână de ajutor” inclusiv pentru pregătirea Campionatului European U21, Jambor „nu a impresionat nici acolo”, așteptările clubului formator nefiind confirmate.

