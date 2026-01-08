Lotul României: Marius Ţic, Belenyesi David, Matei Luţescu, Tudor Fulea, Andrei Neamţu, Andrei Prioteasa, Andrei Ţepeluş, Nicolae Oanţă, Alexandru Gheorghe, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Levente Vancsik, Mihai Drăguşin, David Bota, Darian Luncan.

Staff tehnic: Bogdan Rath – antrenor principal; Alexandru Deacu – antrenor secund; Marian Pătraşcu – kinetoterapeut, Valentin Olteanu - analist video.

România va evolua în grupa D, iar programul complet al meciurilor este următorul:

Turcia – Italia, România – Slovacia (11 ianuarie)

Slovacia – Italia, România – Turcia (13 ianuarie)

Turcia – Slovacia, România – Italia (15 ianuarie)

Componenţa celorlalte trei grupe: Malta, Franţa, Muntenegru, Ungaria (A), Slovenia, Grecia, Croaţia, Georgia (B) şi Olanda, Israel, Serbia, Spnia (C).

CE2026 prevede şi un nou sistem de joc, prin care primele trei clasate se vor califica în grupele principale, iar echipele de pe locul 4 vor juca meciuri de clasament final.

După partidele din grupele principale, între 16-21 ianuarie, vor avea loc semifinalele (23 ianuarie) şi finalele pentru medalii (25 ianuarie), iar în paralel se vor juca şi meciurile pentru clasarea pe locurile 5-12.

Obiectivul tricolorilor antrenaţi de Bogdan Rath este clasarea în primele 8 locuri, care asigură şi calificarea la Campionatul Mondial din 2027 (Budapesta).

Deţinătoarea trofeului este Spania, care a învins Croaţia în finala CE2024, scor 11-10.

