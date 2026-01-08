Cotat la 3,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul defensiv mai are contract cu campioana en-titre a Superligii României până la finalul stagiunii 2027/28.



Șut se află în acest moment în cantonamentul lui FCSB. Roș-albaștrii au pregătit înainte de reînceperea campionatului un stagiu de pregătire în Antalya, Turcia



Ofertă de nerefuzat pentru Adrian Șut. Unde poate ajunge starul lui FCSB



Adrian Șut ar fi pe cale să plece de la FCSB, după șase ani și jumătate. Conform fanatik, închizătorul poate ajunge în Emiratele Arabe Unite, după ce ar fi primit o propunere de nerefuzat.



Fotbalistul a mai fost aproape să plece de la FCSB și în trecut, fie în Turcia, unde a avut ofertă de la Trabzonspor, fie în Arabia Saudită. În cele din urmă, Șut a rămas în lotul campioanei.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu transferul lui Șut. În cazul în care va pleca, atunci roș-albaștrii vor trebui neapărat să acopere golul din compartimentul median pe care-l va lăsa Șut.



EXCLUSIV Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: ”10.000.000€. Îl cumpără echipele mari”



Gigi Becali, patronul echipei, și-a dat deja acordul pentru transferul lui Octavian Popescu (23 de ani) la Al-Okhdood, sub formă de împrumut până în vară.

Omul de afaceri are încredere în Marius Șumudică, cel care a preluat recent echipa, și crede că acesta îl poate ajuta pe jucătorul său să revină la forma din sezoanele precedente.



„Să vedem ce fac ei, să se decidă. (n.r. - cu domnul Șumudică ați apucat să vorbiți?) Da, da. A zis că el pe mulți i-a revitalizat și-l face și pe ăsta. Eu cred că dacă e acolo, îl cumpără echipele mari.



Eu așa cred. (n.r. - Cât credeți că puteți să luați pe el?) Zece milioane!”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

