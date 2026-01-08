de Dan Chilom

Liderul din Premier League, Arsenal Londra, primește azi, vizita unei mari rivale, FC Liverpool. Trupa lui Arteta conduce în clasament, iar după ce Manchester City a călcat greșit în ultimele două etape, “tunarii” au șansa de a face un imens pas către titlu de campioană, dacă reușesc să se impună în fața formației antrenate de Arne Slot.



Arsenal are 48 de puncte după 20 de etape, cu 5 mai multe decât principala urmăritoare, Manchester City, iar azi se poate distanța la 8.



Liverpool este poziția a 4-a, cu 34 de puncte.



Arsenal - Liverpool | Echipe probabile

Arsenal: David Raya - Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié - Ødegaard, Rice, Zubimendi - Saka, Gyökeres, Trossard (Gabriel Martinelli ?)

Riccardo Calafiori este indisponibil pentru Arteta.

Liverpool: Becker - Frimpong, Konaté, van Dijk, Robertson (sau Milos Kerkez) - Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch - Wirtz, Gakpo, Jones

Slot nu îi va avea la dispoziție pe Salah și pe Bajčetić.

1.62 este cota lui Arsenal

Liverpool are o cotă de 5.70

Arsenal - Liverpool | Cote pariuri



Ambele echipe marchează - 1.90



În ultimele 10 confruntări directe, Liverpool conduce cu 4-2!



Cei doi tehnicieni s-au întâlnit de 3 ori, iar Arne Slot conduce cu 1-0.



4 rezultate de egalitate s-au înregistra în ultimele 10 confruntări directe.



Anthony Taylor va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,77 cartonașe galbene, și 0,18 roșii.



Sugestia Sport.ro: Sub 2,5 goluri în meci

